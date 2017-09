Risco de transmissão de doenças ainda não está completamente eliminado

Os Serviços de Saúde continuam a monitorizar “de perto” os casos de doenças transmissíveis no território, cujo risco de ocorrência ainda não está completamente eliminado. Assim sendo, o Governo está a proceder à realização de trabalhos de controlo de pragas e de mosquitos e de desinfecção em todos os bairros. A Direcção dos Serviços de Saúde apela ainda à população para agir em conformidade com as orientações de higiene pessoal, ambiental e alimentar emitidas pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

