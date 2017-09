Presidente chinês critica países que rejeitam combater alterações climáticas

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, avisou esta terça-feira que a economia mundial enfrenta crescentes riscos e incertezas devido a países que se estão a tornar proteccionistas e a rejeitar o combate às alterações climáticas.

A mensagem de Xi é uma crítica implícita a Washington, já que o líder norte-americano, Donald Trump, tem culpado os acordos de livre comércio pela perda de empregos nos Estados Unidos e retirou o país do acordo de Paris sobre o clima.

“As negociações comerciais multilaterais estão a atravessar um período difícil. A implementação do acordo de Paris sobre as alterações climáticas está a enfrentar resistência”, afirmou Xi, durante a cimeira do bloco de economias emergentes BRICS, que terminou ontem em Xiamen, na costa lesta da República Popular da China.

A China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, seguida pelos Estados Unidos. Ambos os países foram elementos chave para a conclusão do acordo em Paris, em 2015, que foi assinado por 195 nações. No entanto, em Junho, Trump anunciou a saída dos Estados Unidos.

“Alguns países viraram-se mais para dentro e [estão] menos dispostos a participar na cooperação internacional, e as repercussões da sua política estão a agravar-se”, disse Xi aos líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Na segunda-feira, dia da abertura da cimeira dos BRICS, os países apelaram a uma reforma das Nações Unidas, visando maior protagonismo dos países emergentes, e condenaram o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte.

Os cinco países prometeram ainda opor-se ao proteccionismo, uma posição que se tornou corrente entre a liderança chinesa, após a eleição de Trump, apesar de críticos considerarem a República Popular da China o mercado de mais difícil acesso entre as grandes economias.