Portugal sofreu para bater a França e garantir presença nos quartos-de-final

Portugal sofreu esta terça-feira até aos instantes finais para garantir, face à França (6-5) um lugar nos quartos de final do 43.º Campeonato do Mundo de hóquei em patins, na última jornada do Grupo A, em Nanjing, na China.

Num jogo muito intenso, a formação das ‘quinas’ só precisava de empatar, mas viu-se em desvantagem a pouco mais de dois minutos do final, quando Roberto Di Benedetto, que apontou três golos, fez o 5-4 para a França, de livre directo, após a 10.ª falta lusa.

Uma grande penalidade apontada, pouco depois, por Reinaldo Ventura ‘devolveu’ Portugal ao apuramento, que só ficou garantido nos últimos segundos, quando Hélder Nunes apontou o sexto tento nacional, numa altura em que a França jogava sem guarda-redes.

Com este triunfo – depois dos desaires com Argentina e Itália – Portugal terminou o Grupo A no terceiro lugar e vai defrontar nos ‘quartos’ Moçambique, que acabou no segundo lugar do Grupo B, depois do desaire de ontem com a Espanha por tangenciais 3-2.

A exemplo do que aconteceu face a argentinos e italianos, a equipa comandada por Luís Sénica voltou a ficar longe de convencer, mas, pela primeira vez, conseguiu marcar primeiro, graças a um golo de Gonçalo Alves, aos quatro minutos.

A França respondeu de imediato, por Roberto Di Benedetto, Portugal recolocou-se quase de imediato em vantagem, por Hélder Nunes, mas, aos 12 minutos, o melhor jogador gaulês ‘bisou’, selando o 2-2 que se registava ao intervalo.

No segundo tempo, a postura de Portugal não se alterou, e a dificuldade em exibir uma defesa sólida e organizada foi uma realidade que dificultou bastante a tarefa.

O experiente Reinaldo Ventura voltou a adiantar a selecção lusa, logo aos 27 minutos, só que os franceses ripostaram novamente, primeiro Remi Herman, e, depois, por Florent David, na resposta ao ‘bis’ de Hélder Nunes.

A pouco mais de dois minutos do final, Portugal cometeu a 10.ª falta e, com classe, Roberto Di Benedetto selou o ‘hat-trick’ e adiantou pela primeira vez a França no marcador, num resultado que afastava o conjunto luso dos quartos de final.

No ataque seguinte, Portugal beneficiou, porém, de uma grande penalidade e, mais uma vez, a experiência acabou por ser decisiva, com Reinaldo Ventura a ‘bisar’ e a repor a igualdade.

Sem nada a perder, a França arriscou tudo, retirando o guarda-redes e colocando mais um jogador de campo, mas um mau remate acabou interceptado pela equipa lusa e Hélder Nunes, de baliza aberta, selou o ‘hat-trick’ e ‘acabou’ com o jogo.