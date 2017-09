“Poder da Sinergia” apresentou programa politico

A lista 15, “Poder da Sinergia” apresentou ontem as linhas condutoras do programa político que se propõe defender se conseguir eleger um deputado a 17 de Setembro. A candidatura é liderada por Lam U Toi e abrange quatro outros candidatos, entre os quais o macaense Vítor da Rocha Vai.

“A Poder da Sinergia” elege como principais prioridades a reforma do sistema de transportes públicos e do regime de atribuição de habitação pública. A lista quer ainda que o Governo reforce as políticas de protecção ambiental e que invista em recursos médicos e educativos. Um dos grandes cavalos de batalha da candidatura é a construção de uma via exclusiva para ciclistas entre o Templo de A-Ma, a Torre de Macau e o Centro de Ciência do território. A”Poder da Sinergia” quer ainda que o Executivo solucione a questão da poluição da orla costeira e introduza autocarros com percursos directos durante os períodos em que a circulação automóvel é mais densa.

Lam U Tou, cabeça-de-lista da candidatura, sugere ainda que o Governo estabilize a oferta de fracções de habitação pública, com o intuito de fazer frente à procura. O candidato defende que os problemas com que o território se depara só serão solucionados com uma forma mais ágil de fazer politica.