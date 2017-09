Os três códigos de Jorge Barreto Xavier num desafio à percepção pessoal

Jorge Barreto Xavier inaugura hoje, no Albergue SCM, não uma exposição de fotografia, mas sim uma exposição com fotografias. Ao PONTO FINAL, o artista explicou que opera a distinção para dizer que o que procura “não é um exercício formal da arte fotográfica, mas através das imagens fotográficas apresentar um discurso visual”: “Pode ser uma diferença que é uma birra minha mas eu gostei de a fazer”, gracejou.

A exposição “A mão, escrevendo sobre o olhar”, com curadoria do artista e fotógrafo local Ben Leong, reúne um total de 72 fotografias organizadas em três séries temáticas: o “código da fronteira”, o “código da estrada” e o “código do sentido” que são “um desafio à percepção da pessoa em relação em si própria e em relação aos outros”.

“O código da fronteira é uma ideia de desafio para encontrar onde está o limite da pessoa, onde é que eu defino a minha fronteira e onde é que começa o outro. O segundo – o código da estrada – é uma reflexão sobre as regras exteriores, como é que nós nos comportamos face às regras que nos são impostas. O terceiro, o código do sentido, é precisamente a partir dos limites que estabelecemos em relação a nós próprios e das regras exteriores, [perceber] qual é a síntese que nós fazemos na nossa projecção do mundo”, explicou o artista.

Para a concepção da exposição, Macau desempenhou um papel relevante “no contexto da uma cultura chinesa”. Jorge Barreto Xavier explicou que para estabelecer o projecto da exposição utilizou como ponto de partida a caligrafia chinesa enquanto signo e significado, mas também enquanto imagem e arte, ou seja, “a existência da caligrafia como um exercício de actividade artística e, no fundo, como um projecto de imagem”.

Apaixonado pela fotografia desde os 12 anos, o artista diz não fazer uma distinção temporal entre as imagens que captura: “Tenho fotografias de todas as épocas da minha vida e quando tenho um projecto específico vou convocar as fotografias para o projecto. Para mim, as fotografias que eu apresento têm a data do projecto e é assim que eu as vejo”, disse Jorge Barreto Xavier.

O artista apresentou, em Dezembro do ano passado, a sua primeira exposição individual de fotografia, intitulada “Campo de Chão Bom”, em Goa, região onde nasceu em 1965. Em Maio deste ano lançou em Portugal o seu primeiro livro de contos – “Alexandria” – tendo já várias obras publicadas sobre política cultural e gestão das artes. Ocupou, entre 2003 e 2005, o cargo de vereador da cultura da Câmara Municipal de Oeiras e, de 2012 a 2015, desempenhou funções como secretário de estado da cultura.