O desembarque de Pessanha e Romão neste lugar distante

Valério Romão levou ontem ao Antigo Tribunal uma possível aproximação entre o seu primeiro embate com Macau, concretizado esta semana, e aquele que Camilo Pessanha terá experienciado nos derradeiros anos do século de oitocentos. Numa primeira leitura, a certeza de que a estranheza e o exotismo subsistem, mas estão hoje em grande medida diluídos pela uniformização do mundo.

Fotografia: Eduardo Martins

Sílvia Gonçalves

E se o desembarque em Macau de um escritor do tempo presente se aproximar daquele que Pessanha terá experimentado no culminar do século XIX? Foi com esta premissa que Valério Romão introduziu a comunicação que ontem apresentou no Antigo Tribunal, naquele que foi o último acto de mais um dia de celebrações dos 150 anos do nascimento do expoente maior do simbolismo português. O escritor e dramaturgo português, autor dos romances “Autismo” e “O da Joana”, explorou, assim que pisou pela primeira vez o território, as semelhanças e contrastes com o que o simbolista terá sentido num primeiro embate. O grau de estranheza esbate-se, pressente Romão, pela hipernormalização a que hoje todos os lugares estão condenados.

“Optei por fazer da minha comunicação, porque não a escrevi até chegar cá, uma espécie de contraste entre aquilo que ele poderia ter sentido, que seria de certa forma igual. O calor, certamente, alguns aspectos como a comida e a língua, que são de facto iguais, a nível de estranheza. Mas depois há coisas que são radicalmente diferentes, que são, por exemplo, o facto de agora as coisas estarem de certo modo hipernormalizadas, e a publicidade, o marketing, a arquitectura ser igual em todos os lados do mundo. Já não existem sítios exóticos, no fundo, ou aqueles que existem são muito poucos”, enquadrou Valério Romão ao PONTO FINAL. E veio o escritor à procura desse exotismo? Esbarrou de algum modo na desilusão? “Não, não, de forma nenhuma, eu sabia que ia encontrar um sítio já bastante contaminado pela cultura ocidental. Assim como nós fomos, ainda que em menor grau, contaminados pela cultura oriental. Mas claramente há uma sensação de diferença quando se ouve falar numa língua tonal que não existe quando se ouve falar uma língua europeia ou indo-europeia”.

Abordada por Valério Romão na sessão foi ainda a relação de Pessanha com o ópio, que o escritor acredita potenciar no poeta um deslocamento da realidade que não interfere com a lucidez: “Uma pessoa dependente de uma droga que lhe alterasse a consciência a tal estado que não pudesse funcionar, não poderia ser advogado, engenheiro informático, o que quer que seja. Acredito que haja, no caso do Pessanha, como é num caso de muita dependência, uma forma de lucidez conservada, só que é equivalente àquela forma que uma pessoa que tenha problemas físicos utiliza para debelá-los antes de entrar num combate ou de correr uma corrida”, diz ainda a este jornal.

E o que buscava o poeta no ópio? “Eu acho que ele procurava uma saída, uma dupla vida, uma forma de anestesiar de certo modo as dores que ele próprio sentia, que seriam dores que ele sentiria tanto em Portugal como em Macau. Havia uma certa indisposição para com o mundo, o mundo era-lhe agressivo, de uma forma que não é agressivo para as pessoas comuns, porque há uma sensibilidade exacerbada e uma natural fragilidade”. A procura, enfim, de um estado que permita uma momentânea ausência de dor: “Uma dimensão alternativa e sobretudo uma dimensão na qual ele possa viver sem dor, mesmo que essa vivência resulte, de certo modo, de uma mentira a nível da realidade, ou de uma negação”. Valério Romão vai lançar no Outono o próximo romance, o terceiro da trilogia iniciada com “Autismo”, a que irá chamar “Alzheimer”.