Nick Tai traz a pintura renascentista para o presente

Uma sala pintada a borgonha e uma dezena e meia de peças de pintura em acrílico sobre óleo. Quem é convidado a apreciar as obras não consegue dissimular um sentimento de “dejá vu”, como se lhe tivesse sido dada a oportunidade de entrar num museu onde estão depositadas algumas das mais conhecidas obras da época do Renascimento, ainda que recriadas por Nick Tai. Nascido em Macau, o artista apresenta numa exposição individual trabalhos que têm por base a obra de grandes nomes da pintura renascentista, como o holandês Johannes Vermeer ou o francês Jean-Honore Fragonard. “Renaissance on One’s Own – Works by Nick Tai” é inaugurada no Macau Art Garden, da Associação Art For All (AFA), no próximo dia 15, pelas 18h30.

Depois de ter permanecido afastado das luzes da ribalta durante algum tempo, e de ter aproveitado as circunstâncias para aprimorar a sua técnica de pintura e para desenvolver a sua arte, Nick Tai decidiu dar a conhecer a sua perspectiva sobre algumas das mais célebres pinturas do período do Renascimento. O processo de criação arrancou depois de uma fase de “estudo, compreensão e auto-reflexão incessantes”. O processo justifica o título da exposição, “Renaissance on One’s Own”, escreve a AFA em comunicado.

Tai dá uso a algumas palavras em português na simulação de diálogos que, por vezes, introduz nas suas pinturas. A formação e a pintura do artista local estão associadas ao facto de ter crescido entre as comunidades chinesa e portuguesa de Macau, tendo estudado na Escola Portuguesa de Macau e concluído a formação no Departamento de Artes Visuais do Instituto Politécnico de Macau.

A cerimónia de inauguração da mostra de Nick Tai está agendada para as 18h30 do dia 15 deste mês, no primeiro andar do Macau Art Garden, aberto de Terça-feira a Domingo entre as 11h e as 19h. O período da exposição tem inicio amanhã e prolonga-se até ao dia 8 de Outubro.