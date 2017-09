Mundial 2018. Nova Zelândia está no play off intercontinental

A Nova Zelândia empatou ontem a dois golos com as Ilhas Salomão e assegurou presença no ‘play-off’ intercontinental de qualificação para o Mundial de futebol de 2018, frente ao quinto classificado da América do Sul.

Depois de ter conseguido uma goleada por 6-1, em casa, a Nova Zelândia foi a Honiara jogar sem uma grande parte dos seus titulares, mas confirmou a vitória na fase de qualificação da zona Oceânia.

Os ‘All Whites’ chegaram aos dois a zero com um golo de Myer Beven, aos 14 minutos, e outro do defesa local Haddis Gagame, que marcou na própria baliza, aos 21. As Ilhas Salomão ainda reduziram antes do intervalo, por Micah Leaalafa, aos 28, de grande penalidade, e fixaram o resultado final aos 78, através de Henry Fa’arodo, também de penálti.

Na qualidade de representante da Oceânia, a Nova Zelândia vai disputar o ‘play-off’ intercontinental pela terceira vez consecutiva. A eliminatória disputa-se a duas mãos, em Novembro, frente ao quinto classificado da qualificação sul-americana, que ainda está ainda por definir.