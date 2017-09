Memória de Pessanha evocada também em Coimbra

O Grupo de Arqueologia e Arte do Centro (GAAC) e a Câmara de Coimbra organizam um evento amanhã para assinalar os 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, numa iniciativa que percorre a alta e a baixa da cidade.

Para assinalar o 150.º aniversário do maior expoente do simbolismo português, a cidade vai contar com uma instalação sonora no Jardim da Sereia com a reprodução de poemas do livro de Camilo Pessanha, “Clepsidra”, distribuição de panfletos com poemas do autor natural de Coimbra e do jornal “Viva Pessanha!”, disse à agência Lusa o GAAC.

Durante o dia, haverá ainda uma performance do artista Gil Mac sobre Camilo Pessanha na Casa da Escrita, declamação de poesia da Praça da República até à Praça 8 de Maio por vários ‘diseurs’ e actores, e uma conferência sobre a estadia do poeta em Macau, na Casa da Escrita.

Ainda na quinta-feira, é inaugurada uma exposição de pintura de Ivone Tavares no café Santa Cruz, seguida de tertúlia dedicada ao poeta, terminando o evento com bolo de aniversário, no mesmo café.

“É um grande poeta, que faz 150 anos. É uma data muito simbólica e uma boa oportunidade para se criar um evento”, disse à agência Lusa a presidente do GAAC, Raquel Veiga, realçando que, acima de tudo, haverá muita poesia de Camilo Pessanha a percorrer a cidade na quinta-feira.

Para Raquel Veiga, esta é também uma oportunidade para se dar a conhecer ainda melhor a obra de “uma pessoa da terra”.