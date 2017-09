Macau acolhe conferência internacional sobre ciência, arte e tecnologia

A “ARTECH MACAU 2017 – um evento internacional que aborda as artes digitais – tem início esta quarta-feira. Pela primeira vez na Ásia, a 8ª edição da conferência pretende não apenas trazer ao território a dinâmica inovadora dos temas emergentes relacionados com as novas tecnologias, mas também relacioná-los com o sector das indústrias criativas, que se começa a afirmar na RAEM.

Joana Figueira

Macau foi a cidade escolhida para acolher a 8ª edição da ARTECH. A conferência internacional sobre artes digitais sai pela primeira vez da Europa, propondo-se explorar a relação entre ciência, arte e tecnologia. Direccionado a estudantes, mas também – e de um modo geral – a todos os interessados, o certame tem por objectivo apresentar à comunidade científica a investigação que é feita a nível mundial no sector específica da arte digital, através da congregação, na conferência, de mais recente tecnologia de ponta. A “ARTECH MACAU 2017 – Interfaces of Tomorrow” realiza-se entre hoje e sexta-feira, com as actividades do certame a dividirem-se entre o Grand Lapa e as instalações da Universidade de São José, no NAPE.

O repto para trazer o evento ao território foi lançado a Álvaro Barbosa, director da Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ), que passou o papel de coordenador da “ARTECH MACAU 2017 – Interfaces of Tomorrow” a Carlos Sena Caires, um dos responsáveis pelo departamento de Design da USJ. Sena Caires chegou a Macau no ano passado, tendo já participado na conferência em anos anteriores como autor e revisor científico.

O evento deste ano contou com a candidatura de 69 propostas de artigos científicos de várias categorias, dos quais 45 – alguns artigos longos, outros curtos – foram seleccionados por um júri internacional.

O programa arranca hoje com um workshop de robótica e artes digitais, que decorre entre as 9h30 e as 19h na instalações da universidade, no NAPE. Para amanhã, pelas 9h, está agendada a cerimónia de inauguração da ARTECH, que vai contar com uma intervenção de Jeffrey Shaw – intitulada “The Aesthetic and Corporal Embodiment of Big Data” –, docente na Hong Kong City University, seguindo-se palestras de investigadores ao longo do dia. Na Sexta-feira, as palestras começam às 10h e terminam às 19h com um dos principais oradores, Samuel Bianchini.

O programa junta os assuntos por temática e os autores apresentam o desenvolvimento dos seus trabalhos, das suas investigações: “Muitas vezes não tem a ver com instalações artísticas, pode ser apenas uma investigação mais pura, uma investigação mais teórica sobre um determinado fenómeno artístico contemporâneo ou pode ser um estudo histórico. Portanto, não tem de ser um trabalho prático”, disse Carlos Sena Caires ao PONTO FINAL.

“Penso que o contributo que podemos trazer pode ser muito importante na medida em que pode dar ao público geral, aqui em Macau, uma visão diferenciadora do que pode ser uma investigação aplicada, inovadora e emergente numa área que, por vezes, não é tão bem entendida, e que tenta relacionar esta questão da ciência e da arte, misturadas com tecnologia”, explicou o coordenador.

De acordo com o docente, é fulcral conduzir atenções para as novas realidades da produção artística: “Há artistas que se preocupam com as novas tecnologias, com as tecnologias emergentes, com as tecnologias digitais e que são novas formas de expressão artística que podem, também, ser interessantes para a realidade de Macau”, apontou Caires.

Para além da importância de trazer a ARTECH ao público do território, a abordagem desta 8ª edição do evento é “cara” à Faculdade de Indústrias Criativas da USJ: “[O tema] está relacionado com uma forma de expressão artística emergente que liga arte e novas tecnologias e, portanto, está dentro do ‘quorum’ daquilo que a faculdade quer fazer e, digamos assim, do ponto de vista mais académico, preparar os seus estudantes para estes novos desafios da relação entre ciência, tecnologia e arte. Achámos que era fundamental não só trazer a conferência para Macau mas como também trazê-la para a nossa universidade”, remata o académico