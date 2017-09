Líder da oposição no Camboja acusado de traição

O líder da oposição do Camboja, Kem Sokha, foi esta terça-feira formalmente acusado de traição nos tribunais de Phnom Penh, dois dias depois de ter sido detido numa operação condenada pela ONU e outras organizações internacionais.

O porta-voz dos tribunais de Phnom Penh, Ly Sophanna, informou que há base legal para processar Sokha, de 64 anos, ao abrigo do artigo 443 do Código Penal, que contempla o crime de traição por conspiração com um poder estrangeiro, segundo o jornal Phnom Penh Post.

O crime de traição é punido com penas entre os 15 e os 30 anos de prisão.