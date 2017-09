Iniciativa “Uma Imagem Solidária” com novo fôlego no Porto

A iniciativa “Uma imagem solidária”, que reúne mais de 200 fotojornalistas e fotógrafos profissionais e que contou com o contributo de Gonçalo Lobo Pinheiro, profissional radicado em Macau, vai decorrer este mês no Mira Fórum, no Porto, com o objectivo de garantir a aquisição de fatos de protecção aos bombeiros de Castanheira de Pera.

Marcada para os próximos dias 14 e 15, a acção reúne fotografias que podem ser vistas e trocadas por donativos, no valor mínimo de 20 euros, e sucede à iniciativa realizada em Lisboa, no passado mês de Julho, que resultou numa angariação de 5.286 euros para a corporação de bombeiros das áreas mais afectadas pelos incêndios de 17 de Junho.

Como na edição anterior, a acção decorre sob o lema “o melhor de cada um de nós para o melhor de todos nós”, e prova que “a solidariedade não tem fronteiras”, como disse à agência Lusa o mentor da iniciativa, o fotojornalista António Cotrim, que adiantou ter já recebido fotografias de Macau, Brasil e Alemanha.

À semelhança da acção em Lisboa, as imagens, de tema livre, foram impressas no formato 30x40cm, e a página da iniciativa, na rede social Facebook, apresenta algumas das imagens que estarão disponíveis por um valor “simbólico, que não paga o trabalho de quem fotografou, que tenta ir ao encontro do maior número de participantes”, disse António Cotrim, fotojornalista da agência Lusa, no lançamento desta acção.

“É tão fácil: no próximo dia 14, a partir das 20:30, estaremos no Mira Fórum à espera da solidariedade de quem, a partir de 20 ‘bombeiros’, queira trocar uma foto por um donativo”, que serão transformados em equipamentos de protecção dos elementos da corporação de Castanheira de Pera, disse António Cotrim.

A iniciativa, no Porto, tem o apoio do Mira Forum, da Colorfoto e da Extincêndios: “Vamos mais uma vez dizer obrigado àqueles que estão sempre presentes, mesmo pondo em risco a própria vida. Alguns sabem que vão mas não sabem se voltam”, lê-se no comunicado da iniciativa.

Os donativos recolhidos na acção “Uma Imagem Solidária”, que decorreu em Lisboa, ultrapassaram os cinco mil euros e foram entregues ao comandante dos Bombeiros Voluntários da Castanheira de Pera, no passado dia 31 de julho.

Na altura, António Cotrim disse que previa realizar uma “iniciativa idêntica” no Porto, até à primeira quinzena de Setembro, com o objectivo de angariar mais fundos para aquela corporação do norte do distrito de Leiria.