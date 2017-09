Habitação económica entre as prioridades da lista 19  

A candidatura da Associação dos Cidadãos Unidos para a Construção de Macau, que anteontem apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra o antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Fong Soi Kun, deu esta terça-feira a conhecer o seu programa político.

A lista inclui os candidatos Hong Weng Kuan, Cheong Fan, Fong Hei Meng, Che Hoi Tong e Kuan Weng I. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Associação dos Cidadãos Unidos para a Construção de Macau diz estar preocupada com a reforma social. E deixou sugestões: “Primeiro, eleições limpas, em seguida, lutar pela democracia”. A candidatura liderada por Hong Weng Kuan quer ainda um tratamento justo da habitação económica e a revisão do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau.

Hong Weng Kuan, o cabeça de lista, sublinhou, segundo a mesma estação, que a habitação económica é um activo valioso dos recursos públicos, mas assinalou que alguns cidadãos obtiveram fracções de habitação económica primeiro e adquiriram depois uma propriedade privada, o que resultou em fracções de habitação económica vazias, que posteriormente foram colocadas no mercado de arrendamento. Os candidatos sugerem que o proprietário de habitação económica devolva a mesma depois de ter adquirido uma propriedade no mercado privado.