Exposição sobre o Circuito da Guia prolongada até 14 de Setembro

Dinamizada pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia, a exposição colectiva “O Circuito da Guia como Património Mundial da UNESCO” vai permanecer patente ao público até 14 de Setembro, depois do período de exibição ter sido prolongado, anunciaram ontem os responsáveis pela organização do certame em comunicado.

Inaugurada a 26 de Agosto no Edifício Ritz, no Largo do Senado, a mostra reúne trabalhos de Konstantin Bessmertny, de José Luís Estorninho, de Paulo Reis, de João Saldanha e de Cristina Vinhas, entre outros. Os cerca de vinte artistas que contribuíram para a exposição são oriundos das mais diversas áreas da expressão artística, da cerâmica à joalharia, passando pela escultura, pela pintura e pela fotografia.

Depois de terminado o período de exposição no Edifício Ritz, a mostra reencarna na galeria de acesso à Fortaleza do Monte, onde vai permanecer patente ao público de 16 a 26 de Setembro.