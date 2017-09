EPM: Mudanças no mandarim e 568 alunos no arranque do ano lectivo

A Escola Portuguesa de Macau dá esta manhã o pontapé de saída no novo ano lectivo e para 2017/2018 conta com um total de 568 alunos, um corpo discente muito similar ao que frequentou o estabelecimento de ensino no último ano lectivo. O número foi ontem avançado à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau por Manuel Machado. O Director da EPM adiantou ainda à emissora pública de radiodifusão que a grande novidade pedagógica do ano lectivo que hoje tem o seu início se prende com mudanças no método de ensino do mandarim. A partir de agora, a Escola Portuguesa de Macau vai dividir os alunos por dois grupos, um direccionado para os alunos de língua materna chinesa e o outro para os restantes alunos.

A nova metodologia apresenta uma série de vantagens do ponto de vista pedagógico, considera Manuel Machado: ““Julgamos que estas alterações são extremamente benéficas na medida em que o mandarim vai passar a ser leccionado, tendo em conta os conhecimentos das crianças. Portanto não há demasiada exigência com as crianças que, no princípio, não têm conhecimentos de mandarim, enquanto aqueles que já têm conhecimentos de mandarim podem iniciar os trabalhos num nível superior”, explica o director da EPM.

O tufão Hato deixou estragos significativos no edifício que acolhe o estabelecimento de ensino, mas o novo ano lectivo arranca com a escola praticamente a cem por cento e com as áreas frequentadas por alunos, professores e funcionários inteiramente recuperadas.