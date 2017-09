Duas semanas após o Hato, Legend Palace ainda não reabriu

Os empreendimentos Legend Palace, Broadway Macau e a sala de “slot machines” que a Mocha explora no Porto Interior permanecem de portas fechadas, duas semanas depois da passagem do tufão Hato pelo território. No primeiro espaço, a água atingiu 1,5 metros no piso subterrâneo e danificou servidores de internet e aparelhos de ar condicionado. A data de reabertura ainda não está confirmada, mas poderá ocorrer apenas no final do mês.

O empreendimento Legend Palace, da Macau Legend Development, permanecia ontem encerrado, duas semanas após a passagem do tufão Hato. A confirmação foi avançada pelo grupo liderado por David Chow ao portal GGRAsia, que indica que o hotel “poderá permanecer encerrado por mais algum tempo”. A Macau Legend Development esclareceu que as inundações no Legend Palace Casino foram “imediatamente resolvidas e os danos no interior foram mínimos” mas que “ainda existem problemas eléctricos e electrónicos”.

Ao GGRAsia, a Macau Legend Development não avançou com nenhuma data precisa para a reabertura do empreendimento, mas disse estar a “encetar esforços para recuperar a tempo da Semana Dourada e do Grande Prémio”. Entretanto, todos os visitantes e eventuais apostadores estão a ser encaminhados para o Babylon Casino e o Pharaoh’s Palace Casino para “minimizar qualquer impacto”. Os trabalhos de recuperação vão exigir a substituição de alguns equipamentos vindos do exterior e ainda “possíveis questões de seguros”.

De acordo com informações avançadas por Frederick Yip, quadro superior da Macau Legend, à TDM, a reinstalação de todos os equipamentos poderá levar meses, mas o empreendimento “poderá abrir por volta de 23 de Setembro”. Yip indicou ainda que no piso subterrâneo do edifício a água atingiu a altura de 1,5 metros, danificando equipamentos como servidores de internet e aparelhos de ar condicionado.

Além do Legend Palace, o Broadway Macau, do Grupo Galaxy Entertainment, e a sala que a Mocha, da Melco Resorts and Entertainment, explora no Porto Interior permanecem ainda encerrados, escreve também o GGRAsia.

Já o empreendimento Ponte 16 encontra-se “parcialmente encerrado”, segundo o mesmo portal. O GGRAsia cita ainda Hoffman Ma, director executivo do Success Universe Group, empresa que explora a Ponte 16 juntamente com a SJM Holdings, que disse que “o piso térreo ficou inundado, danificando muitos dos cabos e carpetes e precisam de ser encetados trabalhos de renovação para ter o piso térreo do casino pronto para reabrir”.

O responsável espera que os trabalhos de recuperação estejam prontos “daqui a duas semanas”, adiantando que algumas das mesas de jogo foram transportadas para os pisos superiores para continuar as operações.

Segundo informações da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos divulgadas na passada sexta-feira, as receitas brutas de jogo de Macau aumentaram 20,4 por cento em Agosto, comparadas com o período homólogo, fixando-se em 22.68 mil milhões de patacas.