Defesa dos direitos dos trabalhadores locais é prioridade para a lista liderada por Ella Lei

A União para o Desenvolvimento, lista que ocupa o 16.o posto no boletim eleitoral para as eleições legislativas de 17 de Setembro apresentou ontem o seu programa político.

Liderada por Ella Lei, a candidatura afecta aos operários é constituída por uma dezena de candidatos e tem em Leong Sun Iok o segundo cabeça-de-lista e em Sa Ang o terceiro posicionado.

A lista, associada à Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM), elege como principais bandeiras políticas a defesa dos direitos dos trabalhadores do território, a promoção de estratégias de formação profissional e a melhoria dos mecanismos de importação de trabalhadores não-residentes. A candidatura liderada por Ella Lei propõe ainda a criação de um expediente permanente de candidatura à habitação pública, avança com soluções para a agilização da circulação rodoviária e propõe o estabelecimento de um mecanismo de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos.

A cabeça-de-lista da candidatura, Ella Lei, garantiu que os representantes da União para o Desenvolvimento vão trabalhar para que os residentes do território tenham acesso “a bons empregos” no futuro. A questão da mobilidade vertical também preocupa a candidata, que quer garantir que os jovens do território possam aceder, dentro de uma mesma empresa, a posições melhor remuneradas.