Defesa de João Martins recorre da sentença e acusa tribunal de desconsiderar a prova apresentada  

Foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão, o cidadão português que se encontra detido preventivamente desde Maio de 2016, por suspeita de abuso sexual dos seus dois filhos menores. O advogado do arguido, que vai recorrer da decisão ontem anunciada pelo Tribunal Judicial de Base, alega que as crianças foram manipuladas e que a juíza titular do processo não avaliou a prova apresentada em tribunal pela defesa, tendo recusado a avaliação psicológica das vítimas.

Sílvia Gonçalves

João Tiago Martins, que se encontra detido preventivamente desde Maio do ano passado, acusado de ter abusado sexualmente dos dois filhos menores, foi ontem condenado pelo Tribunal Judicial de Base a cinco anos e seis meses de prisão por dois crimes de abuso sexual de menores, tendo sido absolvido dos crimes de acto exibicionista de carácter sexual e de maus tratos agravados. O advogado do arguido, João Miguel Barros, confirmou ontem ao PONTO FINAL que vai interpor recurso para o Tribunal de Segunda Instância, o que terá que fazer até 25 de Setembro. Alega a defesa que a decisão do Tribunal se sustenta apenas na avaliação do depoimento das crianças e que estas foram “profundamente manipuladas”. O causídico defende ainda que a juíza titular do processo desconsiderou a prova apresentada em tribunal, e que foram recusadas diligências requeridas pela defesa, como a avaliação de personalidade das vítimas.

“Obviamente que sim”, respondeu João Miguel Barros, quando questionado pelo PONTO FINAL sobre se tenciona recorrer da decisão ontem anunciada pelo Tribunal Judicial de Base. O advogado diz, contudo, não ter ainda um conhecimento abrangente sobre a argumentação do tribunal que sustenta a condenação, uma vez que o acórdão não foi redigido em língua portuguesa: “Eu só tenho a percepção da sentença, da decisão de hoje [ontem], por aquilo que foi dito verbalmente e sumariado pela juiz. Aliás, até nisso as coisas funcionam em Macau desta forma, porque foi submetido um acórdão em chinês, quando o arguido é português e quando os advogados são portugueses. Portanto, neste momento ainda temos que fazer a tradução do acórdão para perceber a dimensão completa da argumentação do tribunal. E é muito importante perceber qual é a argumentação do tribunal, para se ver qual é que é a melhor fundamentação”, explicou.

O causídico começa por justificar o recurso da sentença com o que diz ser uma convicção inabalável: “Eu tenho uma convicção absoluta que o tribunal não esteve bem na decisão que tomou. Isto porque conheço o processo e tenho a convicção também de que o João Tiago está inocente. Nós estamos neste processo porque entendemos que o João Tiago está inocente e porque analisamos milhares de documentos, vimos muita coisa e temos essa convicção”, assume.

Mas é a prova considerada em sede de julgamento que sustenta a posição da defesa, explica João Barros: “Por aquilo que foi dito em audiência de julgamento, a decisão do Tribunal bastou-se na avaliação do depoimento das crianças, que considerou que eram credíveis. E nós consideramos, com fundamentos, que as crianças foram profundamente manipuladas e que o seu depoimento e que a prova produzida por eles estava contaminada, como foi dito pela professora Cristina Soeiro, que é uma das maiores autoridades que nós temos em matéria de abuso sexual”.

E por quem considera a defesa que as crianças foram manipuladas? Pela mãe? “É evidente que é por parte da mãe. Há aqui um processo de alienação parental e de vinganças e de influência de uma família poderosa de Macau, e portanto tudo isto pesa”, considera João Miguel Barros.

Entende a defesa que o arguido foi condenado “com base praticamente exclusiva do depoimento dos seus próprios filhos e desconsiderou toda a muita prova que foi feita em tribunal”. Facto que o advogado alega que só poderá perceber plenamente depois de aceder à versão portuguesa do acórdão: “Quais são as razões para desconsiderar toda a restante prova? E foram dezenas e dezenas de testemunhas que passaram pelo tribunal, foram pessoas com muita credibilidade em termos científicos, e explicaram como é que estes processos se fazem, nomeadamente os processos de manipulação de crianças. E portanto estas coisas vão ter que ser todas muito bem equacionadas em sede de recurso”, insiste.

E que prova não foi avaliada no decorrer do processo? “Não foi avaliada nenhuma, porque toda a prova que nós pedimos logo no início do processo foi recusada pela juíza titular do processo”. Entre as diligências que o advogado diz terem sido rejeitadas pelo tribunal está a avaliação das vítimas: “Nós requeremos a avaliação científica das próprias crianças na sua capacidade de falar verdade, no modo como elas se comportavam. E a juíza titular do processo recusou liminarmente essa possibilidade, como recusou um conjunto de outras diligências que nós pedimos”. Entende, por isso, a defesa ter ficado impedida “de fazer prova que era absolutamente essencial para que se apurasse a verdade, de acordo com padrões científicos”.

Questionado sobre se as crianças foram sujeitas a avaliação por pedopsiquiatras ou psicólogos forenses, o causídico fala em ausência de perícias: “Não foram feitas perícias de personalidade por psicólogos forenses, que são as perícias adequadas para este tipo de situações. É preciso formação específica, não há ninguém em Macau que tenha formação específica para este tipo de situações, e o tribunal recusou liminarmente tudo. Essa é uma questão que nós queremos que seja também reavaliada em sede de recurso”.

O advogado refere ainda que não teve a possibilidade de inquirir as crianças: “Ninguém pôde falar com as crianças. As crianças foram sequestradas pela mãe e pela família da mãe, e portanto não estiveram acessíveis a ninguém. Só apareceram depois no Tribunal e prestaram depoimento de mão dada com a mãe”. De acordo com o causídico, o poder paternal das duas crianças foi entregue à mãe depois de um processo de divórcio que terá culminado em 2013, no qual foi estipulado um regime semanal de visitas ao pai.

Questionado sobre se está disposto a interpor recurso até à última instância, João Miguel Barros é peremptório: “Em causas em que eu acredito não páro, eu vou até ao fim. E farei o que tiver que fazer para defender aquilo em que acredito. E, neste caso, acredito na inocência do João Tiago. Tenho todas as razões para acreditar na inocência do João Tiago, com base nos documentos que nós trabalhamos, com base nas avaliações psiquiátricas e psicológicas que foram feitas ao próprio João Tiago na prisão, por pessoas de Portugal. Tenho todas as razões para acreditar no João Tiago”, conclui.