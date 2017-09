Campanha Eleitoral: Ao quarto dia, a primeira polémica

No segundo debate promovido pela TDM no programa Fórum Macau, participaram cinco listas candidatas às eleições para a Assembleia Legislativa (AL). A rivalidade política transformou-se em crispação, principalmente entre a lista 6, Nova Esperança, liderada por José Pereira Coutinho, e as lista 8, Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau e 9, Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, depois de Song Pek Kei trazer para o debate o alegado envolvimento dos filhos de Coutinho numa rede de tráfico de droga. A lista 7, liderada por Sulu Sou, procurou-se promover a si própria, ao passo que a lista 10, com Kot Man Kam como cabeça-de-lista, optou pela modéstia.

Elisa Gao

O pavilhão do Fórum Macau acolheu na tarde de ontem o segundo de uma série de cinco debates que a TDM vai promover entre as 24 listas candidatas à Assembleia Legislativa pelo expediente do sufrágio directo. Ontem, a iniciativa contou com a presença dos representantes de cinco listas, as que ocupam entre o sexto e o décimo posto no boletim de voto.

A rivalidade entre os candidatos ao hemiciclo desembocou em polémica, depois de uma troca feroz de argumentos entre a lista Nova Esperança, de José Pereira Coutinho, e as candidaturas lideradas por Song Pek Kei e Si Ka Lon, Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau e Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, respectivamente. Os candidatos questionaram-se mutuamente sem darem espaço à resposta dos adversários.

A cada lista é exigida a presença de dois candidatos no debate. À excepção da lista 8 – Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau – que levou Lei Leong Wong, posicionada na quarta posição, e a lista 9 – Associação dos Cidadãos Unidos de Macau – que se fez representar por Lei Iok Pui, na 6ª posição, as restantes candidaturas fizeram-se representar pelos dois principais candidatos a um assento no hemiciclo. Afectas a Chan Meng Kan, as listas 8 e 9 herdam os recursos políticos do empresário de Fujian e não escondem o propósito de voltar a conseguir três lugares na Assembleia Legislativa, como sucedeu em 2013.

A lista Nova Esperança e a lista Poderes do Pensamento Político deverão partilhar os votos dos trabalhadores da administração pública, já que a primeira tem como cabeça de lista o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau e a segunda é constituída por actuais trabalhadores e reformados do erário público.

Já a lista 7, Associação do Novo Progresso de Macau, tem o vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, como cabeça-de-lista, seguindo-se-lhe Paul Chan Wai Chi, deputado na 4ª legislatura.

Em cada debate – e depois de cada lista apresentar o seu programa político num período máximo de um minuto – os moderadores lançam cinco questões às cinco listas e cada uma tem 40 segundos para responder.

O planeamento da habitação pública, adquirida que é a escassez crónica de terrenos, deu o mote à primeira questão. José Pereira Coutinho assegurou que a sua plataforma política vai lutar por 80 mil apartamentos de habitação pública, destinados principalmente aos funcionários da administração pública. Sulu Sou sugeriu que o Governo deve aumentar as reservas de terrenos e criar um plano geral de ordenamento, bem como planos específicos para cada zona do território. Si Ka Lon, por outro lado, defende que o Executivo deve colocar no topo das prioridades a construção de habitação pública e utilizar os terrenos recuperados pelo Executivo.

Seguiu-se uma questão sobre qual será a melhor forma de agilizar os esforços de renovação urbana. Sulu Sou foi o primeiro a responder: “Nós defendemos a protecção dos direitos dos donos na área urbana antiga, ao mesmo tempo que consideramos que o Governo deve garantir habitação provisória.”

Já Si Ka Lon defendeu que o Conselho para a Renovação Urbana é apenas um órgão consultivo e que o Executivo deve “legislar primeiro”, para depois “implementar substantivamente”.

Relativamente à questão sobre se o modelo das concessões e subconcessões de casinos deve ser alterada com a renovação das operadoras de jogo actualmente em exercício, Kot Man Kam começou por confessar que a sua voz poderia soar rude por não ter um conhecimento amplo sobre a actividade legislativa do hemiciclo do território. O candidato acabou por defender a atribuição de novas licenças, de forma a atrair investimento para a RAEM: “O Governo deve abrir mais concessões de casinos para que mais pessoas interessadas possam investir em Macau e expandir o desenvolvimento do sector do jogo.”

Song Pek Kei opôs-se, apontando que considera que mais licenças de jogo vão aumentar a pressão sobre os recursos existentes, “podendo afectar os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas”.

O debate ganhou intensidade quando cada candidato teve direito a quatro minutos para questionar as restantes listas. Pereira Coutinho escolheu Si Ka Lon como o seu oponente, aproveitando cada momento para atirar perguntas continuamente: “Vai dar o seu apoio absoluto à proibição de fumar ou não?” Apoia a construção de zonas habitacionais exclusivas para funcionários da administração pública?”, inquiriu o cabeça-de-lista da nova esperança.

Si Ka Lon tentava explicar-se, mas Coutinho interrompia. Questionou ainda se Si Ka Lon concorda com o regime de responsabilização de governantes e chefias, ao que o mesmo respondeu que sim: “Se violar a lei, não interessa o quão alto é o cargo que ocupa”.

Chegou a vez de Song Pek Kei. A candidata elegeu como argumento os assuntos familiares de Coutinho, nomeadamente o caso que envolveu a prisão preventiva dos seus dois filhos por alegado tráfico de droga: “Se uma pessoa não consegue gerir uma família apropriadamente, como é que consegue liderar uma sociedade?”, interrogou, contextualizando depois a sua questão. Os moderadores do debate tentaram travá-la e procurar que se cingisse à questão, mas Song Pek Kei ignorou as orientações dos jornalistas e perguntou a Pereira Coutinho: “Os pais são exemplos para os filhos? Que tipo de exemplo deu aos seus filhos?”

Nesta altura, ouviram-se vozes dos apoiantes da candidatura da Nova Esperança, mostrando a sua insatisfação. Um dos moderadores lembrou mais uma vez que deve ser dado tempo para responder e, entretanto, Lei Leong Wong questionou: “Vai desistir das eleições ou não?”. E Song Pek Kei insistiu: “Tendo em conta estes problemas, não se responsabilizou pela sua família, como é que pode ser responsável pelos residentes locais?”

José Pereira Coutinho respondeu rapidamente: “Estamos na Revolução Cultural agora? Em que três gerações devem assumir a responsabilidade por este erro?”. E Song Pek Kei retorquiu, questionando se Pereira Coutinho concordava com o reforço da penalização a traficantes de droga, sem que desse tempo ao adversário para responder.

Mais tarde, a sexta posicionada da lista de Si Ka Lon, Lei Iok Pui, quis saber sobre as qualificações de Pereira Coutinho enquanto deputado, já que a sua “taxa de participação está abaixo dos 70 por cento, mais baixa do que a de um aluno da escola secundária”.

No final, a última questão do fórum foi feita por Kot Man Kam e direccionada para Sulu Sou. “Finalmente, alguém me questionou”, disse o pró-democrata. Porém, a abordagem foi sobre integridade: “Muitos amigos disseram-me que Ng Kuok Cheong e Au Kam San se afastaram da Associação Novo Macau e agora é Scott Chiang quem deixa a posição de presidente. Como é que discutem no seio da lista? É democrático? A Associação Novo Macau tem 25 anos de existência, mas o sucesso não é seu, é dos seus mestres. Consegue herdar os seus princípios?”

Sulu Sou tentou clarificar o que considerou informação “infundada” nas palavras de Kot, mas falhou ao não lhe ter sido permitido explicar.