CAEAL remete casos de anúncios pagos no Facebook às autoridades

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) vai remeter às autoridades policiais, para efeitos de acompanhamento e tratamento, os casos de anúncios pagos das listas inseridos na rede social Facebook. O organismo considera que as candidaturas não devem efectuar pagamentos ao Facebook com o propósito de garantir uma maior projecção junto do eleitorado. O jornal Ou Mun Iat Pou revelou na terça-feira que depois do início do período de campanha eleitoral, muitos vídeos de propaganda apareceram como anúncios em páginas de Facebook.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...