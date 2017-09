Balwant Singh saltou do banco para derrotar Macau

A selecção do território foi ontem derrotada pela Índia por duas bolas a zero no Estádio Olímpico da Taipa. Os dois golos da formação indiana tiveram a assinatura de Balwant Singh, que entrou ao intervalo e aproveitou dois erros defensivos para colocar a selecção indiana a um pequeno passo do apuramento para a fase final da Taça das Nações Asiáticas.

Marco Carvalho

Dois erros defensivos – um mais determinante do que outro – macularam a estreia em jogos oficiais de Chan Hui-ming como seleccionador de Macau, ainda que a título interino. Chan, que em Abril substitui Tam Iao San no banco do onze do território, viu a selecção indiana impôr-se ao onze do território por duas bolas a zero, num desafio em que Balwant Singh, possante avançado do Mumbai City, chamou a si o estatuto de herói, ao facturar por duas ocasiões.

Líder destacada das contas do Grupo A na campanha de apuramento para a fase final da Taça das Nações Asiáticas, a Índia partia para o encontro como favorita e no relvado do Estádio Olímpico da Taipa não deixou créditos por mãos alheias, ainda que se tenha deparado com uma oposição inesperada da parte da selecção do território.

Ainda sem qualquer ponto somado no processo de qualificação, o grupo de trabalho orientado por Chan Hui-ming, que apostou em Carlos Leonel Fernandes para a frente de ataque, entrou em jogo com a missão declarada de procurar conseguir conter eventuais estragos e conseguiu que o objectivo vingasse até aos 56 minutos, num desafio em que praticamente não criou qualquer oportunidade ofensiva digna desse nome.

Mercê da aposta declarada de Macau na defesa, a Índia também demorou a entrar no jogo e foi necessário esperar até ao minuto 27 para que se produzisse a primeira jogada com selo de golo. Solto à entrada da grande área da formação local, Sunil Chhetri rematou ao lado da baliza à guarda de Ho Man Fai.

O onze orientado por Chan Hui-ming ainda ensaiou uma resposta na cobrança de um livre em posição frontal à baliza indiana, mas Choi Chan In não tirou proveito da situação e rematou muito aquém da baliza defendida por Gurpreet Singh Sandhu.

Como um futebol tímido até à passagem da primeira meia hora de jogo, a Índia foi crescendo no encontro e aos 35 minutos avisou, pela primeira vez, que se deslocou a Macau com um único resultado em vista: o triunfo.

O aviso nasceu dos pés de Eugeneson Lyngdoh, que fez embater com estrondo o esférico na barra da baliza à guarda de Ho Man Fai. O guarda-redes do território teve, ainda assim, discernimento suficiente para travar a recarga da linha avançada indiana.

A quatro minutos do intervalo, a formação orientada por Stephen Constantine voltou a sondar com perigo a baliza de Macau, mas uma intervenção providencial do defesa Kam Chi Hou impediu que o remate cruzado do capitão Sunil Chhetri fizesse estragos no último reduto de Macau.

Ao intervalo, Chan Hui-ming lançou Leong Ka Hang e Constantine colocou em jogo Balwant Singh, atleta que acabaria por oferecer profundidade à linha avançada da selecção indiana e determinar o desenlace da partida. Aos 50 minutos, Sunil Chhetri, ex-atleta do Sporting Clube de Portugal, respondeu com um cabeceamento perfeito a uma abertura de Pritam Kotal e forçou Ho Man Fai a uma grande defesa.

O guarda-redes do território nada pode fazer aos 56 minutos para evitar o primeiro golo do desafio. Balwant Singh aproveitou uma falha de marcação da defesa de Macau para bater o desamparado Ho Man Fai com um cabeceamento picado.

A vencer, a selecção indiana intensificou o assédio ao último reduto do onze do Lótus e aos 62 minutos quase marcou o segundo, num remate de longe de Pritam Kotal a que Ho Man Fai respondeu com uma defesa apertada. O guarda-redes de Macau voltou a mostrar serviço aos 69 minutos, ao travar uma iniciativa acrobática de Chhetri.

A selecção indiana acabaria, no entanto, por chegar ao segundo golo a nove minutos dos noventa. Lam Ngai Tong não conseguiu aliviar uma bola à entrada da área e deixa o esférico à mercê de Balwant Singh. O avançado aproveita o adiantamento de Ho Man Fai para marcar o segundo tento da Índia e fixar o resultado final.