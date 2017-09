 As indústrias culturais, uma ferramenta ao serviço do desenvolvimento do território

Jorge Barreto Xavier encontra-se de passagem pelo território e inaugura hoje a sua segunda exposição individual de fotografia. Ontem, o antigo Secretário de Estado da Cultura do governo português conduziu um seminário sobre indústrias criativas e apresentou as suas perspectivas sobre Macau. Para o artista e académico, a RAEM apresenta um conjunto de vantagens económicas e geográficas, mas não podem faltar também as “conexões a nível internacional”.

“Creio que Macau tem um conjunto de elementos a nível económico, de localização, de sistema jurídico que podem, com a componente educativa e os diferentes agentes culturais aqui existentes, contribuir para o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas.” As palavras são de Jorge Barreto Xavier, professor de políticas públicas da cultura e de gestão de indústrias criativas no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, em declarações ao PONTO FINAL.

O antigo Secretário de Estado da cultura de Portugal encontra-se em Macau para inaugurar hoje a sua segunda exposição de fotografia, no Albergue SCM, local onde ontem conduziu o seminário “Indústrias Criativas: um instrumento ao serviço do desenvolvimento”.

Apesar das vantagens que Barreto Xavier diz encontrar no território, o professor alerta que “não basta só o capital humano e financeiro de Macau”: “É impossível pensar um ‘hub’ [centro] de indústrias criativas sem conexões a nível internacional, por isso, se isso fosse estabelecido e, ao mesmo tempo, se definir calendários concretos e os objectivos prioritários, eu creio que Macau tem aqui uma grande oportunidade que não deve ser desperdiçada”, disse o antigo Secretário de Estado da Cultura do Executivo de Lisboa. Definidas as políticas, importa depois saber “como é que isso vai ajudar os artistas que trabalham em Macau a melhorar as suas competências e a desenvolver projectos empresariais”.

E quais são as áreas que Macau deve definir como prioritárias? A esta questão o académico escusou-se de apresentar uma resposta, argumentando que a recomendação não deve vir “de fora”, mas sim constituir uma decisão que deve ser tomada em harmonia entre a sociedade civil, os decisores políticos e as universidades.

Opções, no entanto, não faltam. Um relatório apresentado pelo também gestor cultural indica 11 áreas abrangidas pelas indústrias culturais e criativas e que englobam desde a publicidade à arquitectura, passando pela literatura, jogos, música e também cinema e artes performativas e visuais: “O que é importante é escolher. Eu creio que se não forem tomadas opções e feitas escolhas isso vai ser muito negativo”, alertou.

Para Jorge Barreto Xavier não deve existir uma cisão entre educação e cultura mas sim um “estímulo da criatividade no ensino em geral”. O docente universitário defende a inclusão de “programas de formação geral através das artes como uma dinâmica de criação de perspectivas gerais da sociedade mas também de estímulo à criatividade”. O antigo Secretário de Estado da Cultura assume que esta política pode resultar no surgimento de um maior número de artistas, no entanto, diz que este não é principal objectivo do fomento às indústrias culturais.

Apesar de serem “parecidos”, Barreto Xavier faz a distinção entre programas específicos de formação para artistas e programas gerais para estimular a criatividade. Como exemplo destes últimos, o gestor cultural apresentou o projecto “PAIDEIA”, desenvolvido por si na década de 1990 e que durante cinco anos promoveu a animação artística em 180 escolas secundárias de Portugal. De carácter temporário e itinerante, a iniciativa tinha por objectivo estimular a participação nas artes e na criatividade. Neste processo, os alunos não eram meros consumidores, mas sim parte activa nos processos de produção artística.

Duas décadas depois, Barreto Xavier defende, no entanto, que “não há soluções chave”: “É muito importante [para] Macau encontrar a sua própria solução de acordo com as características do sistema educativo, das pessoas, com os objectivos específicos que se devem atingir e essas respostas têm que ser adaptadas a cada sociedade”, explicou.