Aniversário de Pessanha assinalado com emissão filatélica

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações junta-se amanhã às celebrações de Camilo Pessanha com o lançamento de uma emissão filatélica alusiva ao “150º Aniversário do Nascimento de Camilo Pessanha”. A emissão, composta por dois selos e um bloco filatélico, foi desenhada pelo arquitecto e artista plástico Carlos Marreiros, que escolheu representar “a história de amor do poeta: Camilo Pessanha e a sua amada companheira, conhecida como ‘Águia de Prata’, livremente voando entrelaçados nos céus de Macau”.

A emissão estará à venda na Estação Central e no Museu das Comunicações, na Estação da Rua do Campo, na Estação do Terminal Marítimo e na Estação do Aeroporto. Se o design da emissão filatélica foi concebido por Carlos Marreiros, o texto da pagela tem assinatura de Yao Feng.