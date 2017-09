Agora é oficial: Autocarros públicos deixam muito a desejar  

Um estudo pioneiro, feito em Macau, prova o que antes era dado como adquirido: meio milhão de pessoas viajam de autocarro todos os dias. Mas não gostam. O grau de satisfação da população com a rede de autocarros públicos do território está longe de ser entusiasmante. Apenas as tarifas cobradas parecem agradar a quem recorre todos os dias aos autocarros da TCM, da Transmac e da Reolian.

João Paulo Meneses

Adriano Gaspar, um jovem macaense, concluiu este ano o mestrado em Administração Pública com uma tese chamada “A Qualidade Percebida pelos Utentes de Autocarros Públicos de Macau”.

O título da tese, apresentada no âmbito dos estudos realizados pelo jovem no Instituto Politécnico de Leiria e no Instituto Politécnico de Macau, diz muito sobre o objectivo de Adriano Gaspar e só lhe faltaria acrescentar uma palavra para ficarmos a saber ainda mais: “A Fraca Qualidade Percebida pelos Utentes de Autocarros Públicos de Macau” diz tudo sobre um trabalho que visava “compreender a qualidade dos serviços dos autocarros públicos de Macau (APM), analisando os factores que estão associados à qualidade do serviço prestado pelos serviços de autocarros de Macau”.

”A análise feita permite concluir que a percepção da qualidade global dos serviços de autocarros públicos de Macau é negativa”, conclui Adriano Gaspar. Quase todos os pontos do inquérito realizado junto de 387 utilizadores, em Abril do ano passado, apresentam valores que se podem considerar negativos, “destacando-se a dimensão da ‘Capacidade de Resposta’, por ser a que apresenta menor nível de qualidade percebida do serviço”, lê-se na tese, disponível na Internet.

“As conclusões, de facto, corresponderam ao que estávamos à espera, tendo em conta que também nós somos utentes dos autocarros públicos, sendo que já existia da nossa parte a convicção de que os resultados não poderiam ser muito favoráveis para as três empresas”, avançou ao PONTO FINAL o jovem investigador, admitindo que “os resultados obtidos com o estudo empírico só vieram comprovar a nossa percepção relativamente à qualidade dos serviços dos autocarros públicos de Macau”.

Adriano Gaspar explica na tese que “em relação aos atributos dos serviços dos autocarros, todos os itens apresentam valores abaixo de 3 pontos numa escala de sete, com excepção do [que questionava] «O preço da tarifa é adequado aos serviços dos autocarros públicos de Macau?»” A questão dos preços é mesmo o único item que apresenta valores acima de 4 pontos.

Uma pergunta como «Como classifica a qualidade global dos serviços prestado pelas empresas de serviços de autocarros públicos de Macau?» resulta numa média de 3,04 (na tal escala de 7 pontos), o que leva Gaspar a concluir que “os utentes estão insatisfeitos com o serviço prestado pelas três empresas concessionárias dos autocarros públicos. A imagem dos autocarros públicos também apresenta valores baixos com uma média de 2,660”.

No questionário que conduziu junto de quase quatro centenas de pessoas, Adriano Gaspar incluiu duas perguntas abertas que permitiram obter as seguintes conclusões: com a primeira pergunta aberta «Em que circunstância utiliza os autocarros públicos de Macau?», “podemos concluir que a maioria dos inquiridos utilizam autocarros públicos para deslocação em geral”.

Já com a segunda pergunta aberta – «Quais as sugestões que considera pertinentes propor para a melhoria dos serviços dos APM?» – “verifica-se que a categoria de ‘Mais formação aos motoristas’ é a que tem o maior numero de referências”.

Nas conclusões da tese, o autor entende que “os resultados obtidos podem servir como indicadores para a elaboração de estratégias que permitam actuar ao nível dos factores em que a insatisfação é mais evidente”. Gaspar destaca “o facto de muitos utentes sugerirem melhorias na formação dos motoristas, melhoria no planeamento da frequência e do aumentar do número de autocarros em circulação”.

Ouvido pelo PONTO FINAL, Adriano Gaspar reitera essa possibilidade: “Acreditamos que as conclusões e as recomendações que fizemos no estudo podem ser úteis para a Direcção dos Serviços de Assuntos de Tráfego e para o nosso Secretário das Obras Públicas. Este estudo ajuda a compreender as necessidades dos passageiros dos autocarros públicos de Macau, tendo estes feito algumas sugestões de melhoria”.

No futuro, caso as consequências deste estudo pioneiro sejam tidas em conta, “o questionário poderá ser novamente apresentado aos utentes depois de serem feitas algumas melhorias para que depois de analisados os dados se se possa ter a percepção se houve ou não alteração na opinião dos mesmos. O questionário pode ainda ser aplicado a outras realidades, como por exemplo aos táxis ou o futuro metro ligeiro”, defende o jovem investigador

O metro ligeiro, precisamente. O que pode mudar o metro de superfície nesta relação dos habitantes de Macau com os autocarros? Adriano Gaspar lembra que no Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020) “as prioridades do Governo no âmbito do trânsito rodoviário são ‘primazia dos transportes públicos’, o ‘controlo do número de veículos’, o ‘reordenamento do sistema rodoviário’ e a ‘promoção das deslocações a pé’. Todas estas prioridades estão interligadas com o objectivo de beneficiar os residentes de Macau”.

“No futuro, com a conclusão e a entrada em funcionamento do Metro Ligeiro e uma melhor organização dos autocarros públicos”, diz o autor ao PONTO FINAL, “os utentes poderão vir a usufruir de melhores serviços de transporte. Numa entrevista o nosso Secretário dos Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, deu o seguinte exemplo: um residente pode apanhar o metro ligeiro na Taipa (Estação do Estádio) para Macau (Estação da Barra), e na barra apanhar autocarro público para ir ao centro da cidade e deslocar-se a pé ou de autocarro para outras partes da cidade antiga”, recorda Adriano Gaspart

Meio milhão todos os dias

As três operadoras de transporte público colectivo em Macau (Transportes Urbanos de Macau, S.A.R.L., a Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A.R.L. e a Macau Nova Era de Autocarros Públicos, S.A.) transportam diariamente 510.410 pessoas, de acordo com os dados que Adriano Gaspar cita na sua tese.

“A TRANSMAC, no total, transportou 82,36 milhões de pessoas com 344 autocarros que operaram 25 carreiras e a TCM, no total, transportou 36 milhões de passageiros que circula em 17 carreiras. No total a TCM possuí 186 autocarros, sendo 20 autocarros movidos a gás natural e 35 autocarros com a norma EURO V. Depois da Sociedade de Transportes Públicos Reolian, S.A. declarar a falência no dia 1 de Outubro de 2013, o Governo de Macau, com o objectivo de salvaguardar os interesses públicos, ficou responsável pela exploração daquela sociedade durante seis meses. No dia 1 de Julho de 2014, foi criada a Macau Nova Era de Autocarros Públicos S.A. (empresa constituída pela Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, Nam Kwong Industry Co. Ltd. e Serviços de Reparação Mecânicas de Macau) que veio suceder à Reolian, com um contracto de exploração por um período de três anos. Actualmente a Nova Era possuí 32 carreiras”.

De acordo com o Livro do Ano 2015 publicado pelo GCS, (relativo a 2014), as três operadoras transportaram no total 186.318.021 passageiros. A frota é constituída por 829 autocarros, sendo 258 autocarros pequenos, 170 autocarros médios e 391 autocarros grandes.