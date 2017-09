USJ começa hoje a mudar-se para a Ilha Verde

Para a Universidade de São José, novo ano, casa nova. A instituição de ensino superior inicia hoje as operações de mudança para o novo campus, noticiou a Rádio Macau. As novas instalações sofreram danos consideráveis durante a passagem do Tufão Hato, mas os estragos não impedem que parte dos serviços da USJ se comecem a mudar já hoje para as instalações da Ilha Verde.

À Rádio Macau, o reitor da Universidade de São José adiantou ainda que a instituição de ensino vai iniciar o novo ano lectivo com 1100 alunos, 330 dos quais são novos. Os números são similares aos registados no início do ano lectivo passado. O novo ano arranca a 18 de Setembro.