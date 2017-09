O último em banca: Um homem lê a última edição do jornal The Cambodja Daily numa livraria em Phnom Penh, no Camboja. O Governo cambojdano ordenou o encerramento do diário a 4 de Setembro, devido ao facto de este não ter conseguido pagar os seus impostos ao longo da última década. EPA / KITH SEREY.

