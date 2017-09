“The Last Roar of a Mother Bear”. A Macau de Doug Chan no grande ecrã em Vancouver

Macau dá-se a conhecer em Vancouver, no Canadá, pelas mãos de Doug Chan. Nascido em Hong Kong, mas radicado em Macau desde os cinco anos de idade, o cineasta viu o seu filme “The Last Roar of a Mother Bear”ser seleccionado para o Festival Internacional de Cinema de Vancouver.

Joana Figueira

De Macau para o Canadá, Doug Chan leva as suas memórias do território, numa película que põe em perspectiva a ligação entre o amor e a tragédia. O filme “The Last Roar of a Mother Bear”, filmado em 2016 – extensão da curta-metragem homónima apresentada em 2014 na série “Macau Stories” – foi seleccionado para o Festival Internacional de Cinema de Vancouver (VIFF, na sigla inglesa). O certame decorrerá entre 28 de Setembro e 13 de Outubro. O VIFF assume-se como a plataforma que apresenta “a maior selecção de filmes asiáticos fora da região”.

“Tento mostrar uma percepção de Macau ao mundo de que nós, pessoas de Macau, conseguimos fazer muito mais para além do jogo”, afirmou Doug Chan, assumindo-se “entusiasmado” com o facto da sua longa metragem ter sido seleccionada para ser projectada num festival internacional.

“Não espero nada com a participação no VIFF. Apenas dou o meu melhor para perceber até onde consigo ir e até onde este filme consegue chegar”, disse o realizador ao PONTO FINAL.

A história tem como pano de fundo a Macau dos anos de 1990, quando “os polícias eram como vizinhos” e “as crianças não tinham expectativas sobre aquilo que poderiam vir a ser quando terminassem a escola, uma vez que era comum, na altura, as pessoas acabarem por frequentar casinos”.

Doug Chan deu espaço a personagens que vivem na sua memória desde criança, quando saiu de Hong Kong aos cinco anos para passar a chamar Macau de casa: “São coisas que surgem na minha mente quando penso nos velhos tempos de Macau”, declarou, sobre o argumento de “The Last Roar of a Mother Bear”. O filme, admite, inclui ainda outras “impressões” da cidade.

A película, exibida pela primeira vez em Macau no último dia do ano passado, começou por ser uma das curtas-metragens que integraram a série de filmes “Macau Stories” – a edição “Macau Stories – City Maze”, de 2015. O projecto, criado pelo responsável da Associação Audiovisual CUT, Albert Chu, tem servido de plataforma para os artistas e produtores locais desde 2008. Foi precisamente Chu que incentivou Chan a prolongar o filme dos 41 minutos originais para cerca de oitenta: “Tenho sempre feito longas-metragens. Curtas-metragens não é aquilo que quero fazer. Estava prestes a desistir do cinema e o Chu deu-me uma oportunidade para regressar à indústria, convidando-me para ser um dos realizadores da série ‘Macau Stories’. Fui responsável por uma das curtas e, depois, pensei: se a história pode ser contada de forma mais longa, por que não transformá-la?”, explicou Doug Chan, reconhecendo que o maior desafio foi mesmo concretizar a transformação.

“The Last Roar of a Mother Bear” foi projectado duas vezes em Macau antes de Doug Chan ter começado o processo de candidatura a festivais de cinema. O VIFF é o primeiro a seleccionar a longa metragem assinada pelo jovem realizador. A China Continental e Hong Kong também estarão representadas no certame.

Chan disse ao PONTO FINAL que não vai estar presente na exibição do filme no Canadá porque já tem em mãos um novo projecto. “Breakfast at my Place, Tomorrow” é uma longa-metragem cuja equipa de produção, incluindo os actores, é inteiramente constituída por locais. A única excepção é uma actriz taiwanesa.