Taça FIRS: Macau e África do Sul empatam a oito golos

A selecção sul-africana de hóquei em patins impôs um empate a oito golos à selecção do território, depois de ter recuperado de uma desvantagem de três golos. Hoje, Macau esgrime argumentos com a Áustria. A selecção austríaca perdeu frente à imparável Colômbia por 6-1.

Marco Carvalho

Ao segundo jogo, o primeiro ponto. A selecção de hóquei em patins de Macau, campeã asiática em título, empatou ontem a oito golos com a congénere da África do Sul, no segundo desafio da fase de Grupos da novíssima Taça FIRS. Depois de no domingo ter sido cilindrada pela Colômbia pelo dilatado parcial de 15-0, a formação do território não se conseguiu impor frente a um conjunto sul-africano de inclinação demarcadamente lusófona, ocupando o quarto e último posto do Grupo A com apenas um ponto.

Em Nanjing, na República Popular da China, a resposta do grupo de trabalho orientado por Alberto Lisboa ao cataclismo sofrido na véspera acabou por se revelar melhor do que o resultado final. Após a derrota frente à selecção colombiana, os campeões asiáticos em título tentaram provar desde cedo que o desaire frente aos sul-americanos se revestiu de contornos atípicos e necessitaram de apenas dezasseis segundos para inaugurar o marcador, numa jogada concluída por Alfredo Almeida.

Derrotada no domingo pela Áustria, a África do Sul também não se podia dar ao luxo de perder e a resposta do conjunto orientado por Joaquim Coimbra chegou antes ainda do minuto e meio de jogo, com Cláudio de Araújo a marcar o primeiro dos quatro golos que apontou no encontro.

O tento sul-africano roubou capacidade de resposta aos comandados de Alberto Lisboa e aos sete minutos Renato Guerra consumou a reviravolta no marcador, ao apontar o 2-1 para a África do Sul. Em desvantagem – e com o fantasma do desaire frente à Colômbia ainda bem vivo no subconsciente dos jogadores do território – Macau demorou até reencontrar o caminho para a baliza adversária, defendida por Tiago Amaral, mas quando o fez, não deixou grande margem para contemplações. Com dois golos apontados numa questão de segundos, aos doze minutos, Hélder Ricardo fez de novo a balança do sucesso pender a favor de Macau.

Os sul-coreanos acabariam por repôr a igualdade no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Cláudio de Araújo, mas Hélder Ricardo – aos 15 e aos 18 minutos – surgiu de novo em socorro dos campeões asiáticos, construindo o resultado com que a partida seguiu para o intervalo.

Na segunda parte, a África do Sul mostrou-se mais resoluta e a etapa disputou-se sob o signo do equilíbrio. Obrigada a correr atrás do prejuízo, a formação sul-africana viu o resultado agravar-se aos sete minutos do segundo tempo, quando Alfredo Almeida marcou o segundo da conta pessoal, sexto da selecção do Lótus.

A resposta da formação orientada por Joaquim Coimbra surgiu aos dez minutos, com Cláudio Araújo a reduzir uma vez mais o fosso no marcador. A vencer por 6-4, os campeões asiáticos de hóquei sobre rodas voltaram a estender a vantagem de que dispunham aos 14 minutos, pelo inevitável Hélder Ricardo.

Aparentemente convictos de que a vantagem de que dispunham no placard lhes dava uma margem de conforto desafogada para conseguir os três pontos, os campeões asiáticos em título deram espaço a uma remontada extraordinária por parte da formação sul-africana. Num período de apenas um minuto e meio, os comandados de Joaquim Coimbra conseguiram repor a igualdade no marcador, com Leandro Coimbra, Nelson Mendes e Cláudio de Araújo a marcarem. Aos 19 minutos, o impensável acontece: Ricardo de Sousa, que já tinha estado em evidência frente à Áustria, marca o oitavo golo dos sul-africanos e devolve a liderança do marcador à África do Sul.

Em desvantagem, a selecção de Macau não conseguiu melhor do que forçar, aos 23 minutos, a divisão de pontos. O golo do empate foi apontado aos 23 minutos, por Dionísio da Luz.

No outro encontro do Grupo A ontem disputado, a Colômbia derrotou a Áustria por 6-1, num desafio em que Camilo Ramirez Trujillo esteve em evidência, ao marcar por quatro ocasiões.

Amanhã, na terceira e última ronda da fase de grupos da Taça FIRS., Macau esgrime argumentos com a Áustria, ao passo que a líder do grupo, a Colômbia, defronta a África do Sul.