Sul-coreanos BTS actuam na Arena do Cotai em Novembro

A banda sul-coreana BTS regressa a Macau para um espectáculo inserido na digressão mundial “2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings”. Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V e Jung Kook sobem ao palco na Arena do Cotai, no Venetian Resort, às 20h do dia 4 de Novembro, para apresentar “Wings”, um dos álbuns mais vendidos na Coreia do Sul no ano passado

O álbum dos BTS alcançou o número 1 em 97 tabelas do iTunes em várias partes do mundo e posicionou-se no número 26 da tabela de álbuns “Billboard 200”, no que constitui um recorde para os artistas sul-coreanos. A revista TIME nomeou os elementos da banda BTS para o lote das 25 pessoas mais influentes da Internet, ao lado de figuras como Justin Bieber, o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, Rihanna ou Katy Perry.

A banda é o único grupo sul-coreano na lista da TIME e conseguiram ser os primeiros artistas da Coreia do Sul a entrar na “Billboard 200” com quatro álbuns consecutivos.

A digressão mundial que traz o grupo ao território arrancou em Fevereiro deste ano e a banda já conta com 32 concertos, tendo actuado no seu país de origem e ainda em países e territórios como Hong Kong, o Japão, a Tailândia, o Chile, o Brasil, os EUA, a Austrália, as Filipinas ou a Indonésia. Para o concerto em Macau, os bilhetes são hoje colocados à venda e os preços variam entre as 680 e as 1880 patacas.