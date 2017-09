Shinzo Abe quer que Washington e Moscovo pressionem Pyongyang

O chefe do Governo nipónico, Shinzo Abe, falou ontem por via telefónica com os presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia, na sequência do sexto ensaio nuclear conduzido pela Coreia do Norte. O teor da conversa foi o mesmo com ambos os chefes de Estado: Shinzo Abe quer que Trump e que Putin reforcem as pressões a que o regime de Kim Jong-un está sujeito.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pediu ontem aos presidentes dos Estados Unidos e da Rússia para pressionarem mais a Coreia do Norte, após o regime de Kim Jong-un ter realizado o seu sexto teste nuclear.

O líder do Governo japonês e o Presidente norte-americano, Donald Trump, mantiveram uma conversa telefónica na noite de domingo, em que que chegaram a acordo em relação à necessidade de elevar a pressão sobre Pyongyang e reiteraram a importância do papel tanto da República Popular da China, como da Rússia.

Durante a conversa, a quarta deste tipo desde que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico que sobrevoou o norte do território japonês na passada terça-feira, Trump reiterou a Abe o compromisso dos Estados Unidos com o país asiático e disse que a sua nação “está a 100 por cento com o Japão”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês.

Numa conversa semelhante mantida pouco depois, o primeiro-ministro japonês falou por telefone durante um quarto de hora com o Presidente russo, Vladimir Putin, que sublinhou o “importante papel da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas” para lidar com a Coreia do Norte.

Abe encorajou Putin a fazer com que a Rússia adopte uma “resposta firme e construtiva” após o último e mais potente teste nuclear do regime norte-coreano, e ambos concordaram que a atitude de Pyongyang representa “uma séria ameaça”.

Durante a conversa, Abe e Putin acordaram continuar a colaborar estreitamente em diversos níveis e a incluir a questão norte-coreana na agenda que ambos levarão à cimeira do Fórum Económico do Oriente, que decorre amanhã em Vladivostok.

Abe também falou esta segunda-feira com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Os dois voltaram a sublinhar a necessidade de a comunidade internacional elevar ao seu nível máximo a pressão sobre a Coreia do Norte e de adoptar novas e mais restritas sanções contra o país vizinho.

As acções da Coreia do Norte alcançaram “uma escala e características muito diferentes das do passado, representando uma série ameaça à comunidade internacional”, transmitiu Moon a Abe, de acordo com a agência sul-coreana Yonhap.

Moon também reivindicou medidas “mais substanciais” para que “Pyongyang possa sentir a pressão”, enquanto fontes governamentais citadas pela agência japonesa Kyodo indicaram que Tóquio e Washington colocaram a possibilidade de impor um veto às importações de petróleo da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte testou no domingo a sua bomba nuclear mais potente até à data, um engenho termonuclear que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.

A comunidade internacional condenou unanimemente o novo desenvolvimento de armamento norte-coreano. Seul e Tóquio pediram mais sanções ao regime de Kim Jong-un.

Na rede social Twitter, o Presidente norte-americano disse estar a avaliar a possibilidade de suspender o comércio com qualquer país que tenha negócios com Pyongyang e insinuou que não descarta um ataque à Coreia do Norte.

O Conselho de Segurança da ONU terá estado reunido na última madrugada com o objetivo de analisar o novo teste nuclear norte-coreano.