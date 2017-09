Quase 5 mil pessoas foram identificadas a fumar em locais proibidos até ao final de Agosto

Entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto, a Direcção dos Serviços de Saúde registou 4,953 acusações a fumadores que foram identificadas a fumar em locais proibidos, das quais “a esmagadora maioria” – 4,645 casos – foi endereçada a indivíduo do sexo masculino. Os homens constituem 93,8 por cento dos infractores, contra os 308 casos registados entre fumadores do sexo feminino, que representam 6,2 por cento do total.

Em comunicado, os Serviços de Saúde afirmam que, até ao último dia do mês de Julho, “foram realizadas 225,368 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 927 inspecções”. Os parques, jardins e zonas de lazer foram os locais com maior número de casos, tendo sido detectados 843.

No que respeita à proveniência dos infractores, “2,497 multas recaíram sobre os cidadãos residentes de Macau (50,4 por cento), 2,197 multas foram aplicadas a turistas (44,4 por cento) e 259 das infracções foram cometidas por trabalhadores não residentes. Contam-se 4,262 infractores (86 por cento) com as multas saldadas.

Quanto aos casinos e estabelecimentos do universo do jogo, “foram alvo de acusação 538 indivíduos que fumavam ilegalmente, sendo 511 infractores do sexo masculino (95 por cento) e 27 infractores do sexo feminino (5 por cento). Destas pessoas, 451 são turistas, 85 são residentes de Macau e duas são trabalhadores não residentes de Macau”, avançam os Serviços de Saúde.