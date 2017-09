Pouca oferta competitiva e falta de interesse da comunidade. Eis os obstáculos que enfrentam as jogadoras de e-sports

A falta de interesse da comunidade, a pouca oferta competitiva, a inexistência de patrocínios, mas também os abusos e comentários sexistas são alguns dos obstáculos e desafios que as jogadoras de jogos electrónicos ainda enfrentam. O panorama foi traçado por entusiastas vindas dos Estados Unidos da América, Holanda, Portugal e França durante o torneio internacional que se realizou no território no fim-de-semana.

O despertador de Emmalee Garrido toca todos os dias às quatro da manhã. Ao despertar madrugador segue-se uma viagem de duas horas até à clínica de reabilitação de Los Angeles onde trabalha como enfermeira durante sete horas, antes de regressar a casa. Às 15 horas, pontualmente, senta-se à frente do computador e até às 21h treina “Counter Strike” (CS) com a sua equipa, a “Team Dignitas”. Oriundas da América do Norte, as cinco jogadoras dão corpo a uma das oito equipas que viajaram até Macau para participar no “GIRL GAMER”, um festival de jogos electrónicos que decorreu este fim-de-semana no Studio City. As suas adversárias vieram de vários países da Europa – da Polónia à Áustria, passando por Portugal, França, Roménia ou Sérvia – e também da China Continental e Hong Kong. Deslocaram-se ao território para competir no que dizem ser um dos poucos torneios femininos de e-sports a nível mundial.

Jogadora de CS “há mais de 15 anos” – os últimos três a nível competitivo – Emmalee Garrido nota uma evolução no segmento feminino dos jogos electrónicos, marcada essencialmente pela entrada, cada vez em maior número, de mulheres no universo dos e-sports, os jogos electrónicos. No entanto, a posição que actualmente ocupa teve que ser conquistada a pulso, esclarece Garrido: “O que eu reparei é que nós temos que provar o nosso valor se nos quisermos manter a jogar de forma competitiva. Por isso, para ser uma jogadora, tenho que continuar a treinar ainda mais para provar que mereço respeito”, disse a atleta, em declarações ao PONTO FINAL.

Apesar da evolução positiva do panorama dos e-sports no segmento feminino, em termos globais, as jogadoras não recebem a mesma atenção e vantagens que os seus adversários. Quem o diz é Marion Lopez, jogadora francesa da “Riot Gaming”, que aponta desde logo a disparidade no número de visualizações dos jogos, factor que, em última instância, explica a dificuldade na obtenção de patrocínios: “Se olhares para a transmissão [de um jogo] de rapazes há pelo menos 100,000 pessoas [a assistir] e se olhares para uma transmissão [de um jogo] de raparigas vais ver no máximo 40,000”, aponta a também contabilista.

Mas porquê este fosso numa modalidade que se insere no campo dos “jogos mentais”? A resposta é avançada pela holandesa Petra Stoker, da “Team Expert”, que aponta a entrada tardia das mulheres no universo do jogos electrónicos. Stoker defende ainda o que diz ser uma opinião “diferente” daquela sustentada pela maioria das outras jogadoras: “Enquanto as raparigas continuarem a jogar umas contra as outras não vão melhorar. As eliminatórias são abertas a todos, por isso, se uma equipa feminina for suficientemente boa é possível [jogar contra equipas masculinas], mas elas ainda não são suficientemente boas por isso temos que nos culpar”, argumenta.

Para Marion Lopez é também motivo de crítica o facto de as mulheres não serem pagas para jogar profissionalmente, tendo de ter um outro trabalho “para pagar as contas”. No entanto, do outro lado do oceano, Emmalee Garrido é o único membro da “Team Dignitas” que ainda mantém uma profissão paralela à de jogadora. O trabalho que têm vindo a desenvolver há três anos já lhes permitiu dedicarem-se a tempo inteiro aos jogos electrónicos. A enfermeira não tem dúvidas quando afirma que “os e-sports são uma carreira” e algo que a equipa irá continuar a fazer “durante muito tempo” que lhes dá estabilidade.

“ÀS VEZES NO CHAT DIZEM-NOS PARA IRMOS PARA A COZINHA”

Comentários sexistas ou equipas masculinas que abandonam o jogo ao verem que vão defrontar uma equipa feminina é algo a que Marion Lopez diz já se ter habituado. Com 26 anos de idade – e “oito ou nove” a jogar “Counter Strike” – a atleta francesa aprendeu a desvalorizar estas atitudes. No entanto, “para as jogadoras mais novas penso que pode ser mais prejudicial porque não olham para estas coisas da mesma maneira”, alertou: “Vão para a cozinha” ou os prémios monetários nos campeonatos femininos serem “uma perda de dinheiro” são alguns dos exemplos dos comentários dirigidos a mulheres que Lopez denunciou.

Questionada sobre se estas atitudes continuam a pautar um tabu no mundo dos jogos electrónicos, Marion Lopez responde que não, simplesmente não têm “oportunidade de falar sobre isto”: “Gira tudo à volta do crescimento dos jogos electrónicos e acho que as pessoas não se importam porque não querem saber da forma como somos tratadas”, denuncia a jogadora.

Já Emmalee Garrido diz que quando começou a jogar “existia definitivamente mais assédio por ser uma jogadora”. Hoje em dia, “já não sofro tanto como dantes e acho que é porque provei que mereço estar aqui e que mereço o respeito de todos”, sublinha a enfermeira.

DEPOIS DE JOGADORES, TREINADORES OU ANALISTAS

Uma carreira como jogador de e-sports “não tem uma longevidade muito grande e é por isso que a maioria dos jogadores tenta ficar envolvido em ‘managing’”, explica Carolina Almeida, gestora da “Grow uP Girls EU”, em declarações ao PONTO FINAL. É o caso desta ex-jogadora que, no início de 2016, deixou de jogar profissionalmente para se dedicar a apoiar a sua equipa e a transmitir os seus jogos em directo. E que outras opções existem? “Podem sempre ser ‘coaches’ [treinadores]. Alguns ex-jogadores investiram eles próprios em criar uma outra equipa, outras pessoas vão para outro lado dos e-sports [como] analistas”, enumera.

“Há uma grande quebra a nível de reflexo a partir dos 25 [anos] e estes jogadores fazem imenso treino de ‘aim’ [pontaria] e tempo de reacção e já observaram que é verdade, há uma quebra”, explicou Carolina Almeida. No entanto, a ex-jogadora ressalva que a continuidade após esta idade não é impossível, mas que “um jogador mais novo tem mais predisposição para atingir um nível mais alto”, salienta.

“A NOVA GERAÇÃO QUER COISAS QUE REQUEREM A SUA PARTICIPAÇÃO”

Cerca de mil pessoas passaram no fim-de-semana pelo Studio City para assistir aos torneios de “League of Legends” e “Counter Strike”, segundo números avançados pela organização do torneio ao PONTO FINAL. Todos os jogos foram transmitidos em directo para sete plataformas e, apesar de a entidade organizadora ainda não ter números globais, os responsáveis pela organização avançam que uma das finais atraiu uma audiência de 50 mil pessoas.

Fernando Pereira, presidente da Grow uP eSports, entidade organizadora do evento, acredita que o “GIRL GAMER” veio abrir muitas portas em Macau: “Nós tivemos visitas de vários executivos de casinos que querem perceber como é que isto pode servir como uma nova forma de entretenimento. A nova geração quer coisas que requerem a sua participação e não uma coisa que seja só baseada no acaso”, disse o dirigente associativo em declarações ao PONTO FINAL.