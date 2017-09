Portugal perde com a Itália e adia passagem aos quartos-de-final

Portugal somou esta segunda-feira a segunda derrota no 43.º Campeonato do Mundo de hóquei em patins, frente à Itália, por 4-2, e adiou para a última jornada do Grupo A a eventual passagem aos quartos-de-final da competição.

Depois de uma derrota na primeira jornada frente à actual campeã do mundo, a Argentina (5-2), a formação lusa, campeã da Europa, não conseguiu reagir, sentindo grandes dificuldades em anular as investidas do adversário.

À semelhança do que tinha acontecido no jogo com os sul-americanos, Portugal entrou intranquilo e algo nervoso e a cometer demasiados erros logo desde os primeiros minutos.

Na sequência de uma dessas falhas, a Itália inaugurou o marcador, bem cedo. Diogo Rafael perdeu a bola e os italianos, em contra-ataque, não desperdiçaram a oportunidade, com Giulio Cocco a atirar para a baliza de André Girão, aos 4 minutos. Aliada à postura mais permissiva com que Portugal se apresentou e que manteve ao longo de todo o jogo, esteve ainda a ineficácia na marcação de lances de bola parada. No primeiro tempo, a selecção lusa desperdiçou uma grande penalidade, falhada por João Rodrigues, e um livre directo, por Gonçalo Alves.

Neste cenário, a Itália, com um jogo baseado essencialmente em transições rápidas, chegou ao segundo golo aos 11 minutos, através de Samuel Amato (11).

Mesmo assim, Portugal não desistiu e ainda antes do intervalo conseguiu reduzir por intermédio de Henrique Magalhães (22).

No segundo tempo a postura dos comandados por Luís Sénica não se alterou e a supremacia italiana continuou a ser evidente.

Andrea Malagoli, aproveitando novamente o erro do adversário, aumentou a vantagem para 3-1, esbatendo ainda mais a esperança portuguesa em operar a reviravolta.

Aos 46 minutos, e já depois de ter desperdiçado um livre directo no arranque do segundo tempo, Hélder Nunes converteu finalmente uma grande penalidade, colocando Portugal a apenas um golo do empate. Mas isso não durou muito tempo.

No minuto seguinte, Andrea Malagoli bisou e fechou o resultado, carimbando a segunda vitória da selecção italiana que, no primeiro jogo havia vencido a França, por 6-2.

Portugal joga na terça-feira, às 11:30 horas (em Lisboa), o último jogo do grupo A, frente à França, onde vai lutar pela passagem à fase seguinte da prova, sendo que apenas a vitória interessa.