O tempo como metáfora primordial na construção poética de “Clepsidra”  

O correr implacável do tempo, as estações do ano, o dia e a noite. E a noite como desamparo, abandono, solidão, melancolia. A presença transversal da metáfora na “Clepsidra”, de Camilo Pessanha, foi ontem analisada pelo professor de filosofia António de Castro Caeiro, no Antigo Tribunal. Uma imersão na poesia como configuração de um modo peculiar de construir um caminho, de onde permanece arredada a salvação pela transcendência.

Sílvia Gonçalves

A dimensão da metáfora em “Clepsidra” ocupou o último acto do programa de ontem das celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha. António de Castro Caeiro, professor de filosofia, avançou sobre uma leitura analógica da obra que remete para franjas temporais mas também para as estações do ano, onde ressalta a ausência do estio. Um sentido de passagem inexorável do tempo, que ajuda a pautar a construção poética e traduz um movimento contínuo e irrepetível. Mas também a aurora, o crepúsculo, e finalmente a noite, como elemento de desamparo, numa sucessão de representações arquetípicas da morte. Como uma sentença intimamente assumida pelo poeta.

“A metáfora dá uma informação crucial sobre os sentimentos. As metáforas são fundamentais para clarificar sentidos que não podem ser expressos directa ou indirectamente”, começou por enquadrar António de Castro Caeiro, numa comunicação a que colou o título “Manhã, tarde, dia, noite, primavera, outono, inverno na ‘Clepsidra’ de Camilo Pessanha”.

O professor de Filosofia, da Universidade Nova de Lisboa, assumiu uma “leitura analógica ou metafórica da Clepsidra” focada em “franjas temporais, nas estações do ano, mas também a aurora, o crepúsculo”. Na irreversibilidade da passagem do tempo, entende o professor – que rejeita a designação de filósofo – que este “é compreendido a partir do presente que se abate sobre o futuro”. Um modo de contar o tempo que remete para a vida em movimento e para os elementos transformadores da realidade detectados em cada poema, como a “violeta conectada com a fluidez”, ou a “noite como desamparo”, a cova, a neve, como “representações arquetípicas da morte”. A noite como “elemento essencial de almas que erram toda a noite”, o tempo presente “embargado”, o caminho. O tempo, enfim, “medido pelo fluxo regulado da água”, que traduz a sua passagem inexorável e irreversível. E os poemas, como “diversas configurações dessa forma peculiar de construir a rota”.

É o tempo a metáfora primordial que encontramos na ‘Clepsidra’? “Eu acho que sim, não quero confrontar-me com outras teses que provavelmente acentuarão aspectos mais simbólicos, mas parece-me que na ‘Clepsidra’ ele está a descrever a vida como uma mega clepsidra temporal onde nós nos encontramos e temos que lidar com essa fluidez irreversível do tempo”, disse Castro Caeiro, em declarações ao PONTO FINAL.

E nessa metáfora encerra-se, de algum modo, uma sentença traçada por Camilo Pessanha? “Eu acho que disse bem, é uma sentença. A fenomenologia contemporânea falaria de facticidade, é um facto não anulável, e este facto não anulável é o tempo da natureza humana. Não é como Kant, que descrevia uma sequência de agoras, como se pudessem substituir uns aos outros, como se se pudessem repetir todos uns aos outros, mas é este facto complexo, é a irreversibilidade”.

Um movimento temporal irreversível que em Pessanha não encontra uma possibilidade de salvação e de afago na dimensão da fé: “A possibilidade de Deus com base na fé é a tentativa de anular essa sentença ou essa maldição da voracidade do tempo. A descrição que está em causa na ‘Clepsidra’ é a de um mundo com categorias que, em certa medida, procuram conviver o melhor possível com um mundo sem Deus, um mundo que tenha esse estancar ou uma barragem ao escoamento do tempo onde se pudesse ser de alguma maneira diferente”.

O que conduz o poeta a uma outra forma de apreensão do implacável avançar do tempo: “Mas a sensibilidade poética de Camilo Pessanha obriga-o a abrir para essa dimensão não visível do tempo mas apreendida na morte dos outros, no sofrimento, no nosso próprio envelhecimento, no desconhecimento dos próprios, na tentativa de constituição de sentido, de preenchimento, de expectativa, as nossas aspirações, do gosto que fazemos em estar vivos ou não. E corresponde precisamente a esse tipo de reconstituição do mundo sem Deus”.