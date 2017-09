O primeiro debate: Aquecer a luta eleitoral

As listas que se apresentam no boletim eleitoral com os números 1 a 4 participaram ontem no primeiro de cinco debates promovidos pela TDM no Fórum Macau. A lista 2, da União Promotora Para O Progresso, e a lista 3, da Associação de Próspero Macau Democrático, são lideradas pelo ex-deputado Ho Ion Sang – que esteve na AL durante oito anos – e pelo veterano Ng Kuok Cheong – deputado desde 1992 –, respectivamente. Carl Ching, da Ajuda Mútua de Grassroots, é o primeiro posicionado na lista 1. Agnes Lam, enquanto figura pública de Macau que falhou a conquista de um lugar na AL na 4ª e 5ª legislaturas, continua a tentar encontrar por mote próprio um caminho para o hemiciclo.

Elisa Gao

O debate entre as listas candidatas à Assembleia Legislativa (AL) foi sempre tido como o expediente ideal para exibir a capacidade de defesa de princípios políticos e para deixar sugestões relativas à gestão dos assuntos correntes no território e este ano não é excepção. O estúdio que a TDM possui no Fórum Macau acolheu ao início da tarde de ontem o primeiro dos cinco debates que o canal chinês da emissora pública de televisão vai conduzir. No primeiro debate deveriam ter participado cinco listas, porém, dois dias antes da campanha eleitoral ter iniciado, a lista número cinco, liderada por Lei Kit Meng, piloto automóvel e promotor de jogo, abriu mão da corrida ao hemiciclo.

Durante o debate, dois candidatos de cada lista são chamados a falar. Os candidatos da União Promotora Para O Progresso, com Ho Ion Sang e Chan Ka Leong, e da Associação de Próspero Macau Democrático, com Ng Kuok Cheong e Leong Pok Man, apresentaram-se frente às câmaras com os respectivos uniformes de campanha. Por sua vez, o companheiro de Carl Ching, José Pedro Sales, vestia de vermelho com uma toalha branca envolta no pescoço, talvez com o propósito de evidenciar características da classe trabalhadora, que garantem representar. Já a lista Observatório Cívico, liderada por Agnes Lam, apresentou-se com um traje formal, com Agnes Lam de branco, e a candidata posicionada no terceiro lugar da lista, Wu Xiaocheng, de preto.

Durante o debate, os candidatos dispuseram de quatro minutos para colocar questões entre si e para operar uma defesa, por vezes arreigada, dos cavalos de batalha que tencionam defender caso sejam eleitos, a 17 de Setembro.

Carl Ching começou por entrar na ofensiva a Ho Ion Sang, o cabeça-de-lista da União Promotora para o Progresso, questionando sobre o porquê de ter votado “Sim” na aprovação do Regime de garantia dos titulares dos principais cargos públicos, depois de mais de 20 mil residentes locais terem protestado nas ruas. Ho Ion Sang absteve-se, posteriormente, na votação para revisão do diploma.

A questão do líder da lista 1 foi directa: “O número de manifestantes foi superior aos número de votos que teve (nas últimas eleições]. Porque é que ignorou a opinião pública?”.

Ho Ion Sang defendeu-se, dizendo que concordou com a regulação dos principais titulares dos cargos públicos através da legislação depois de terminadas as suas funções, sendo que, quanto “a analisar, votei sim”, afirmou.

Quando Ho tentava dar exemplos de artigos inseridos na lei dos quais discordou, Ching interrompeu-o e lançou a segunda questão: “A lista 5 [Cor de rosa amar a população] desistiu porque os membros quiseram ajudar os residentes afectados pelo tufão [Hato]. Você é da lista União Geral das Associações dos Moradores de Macau, mas talvez eles sejam mais qualificados que Ho Ion Sang, deputado eleito por sufrágio directo.”

A resposta do cabeça-de lista da União Promotora para o Progresso, lista associada aos kaifong, não se fez tardar: “De 23 a 29 de Agosto, estive na frente com os voluntários todos os dias para ajudar os residentes. Quero perguntar-lhe: onde esteve naquela altura?”, atirou Ho a Ching.

Leong Pok Man, o segundo posicionado da lista 3, liderada por Ng Kuok Cheong, quis testar a receptividade das restantes listas à liberalização do sistema político do território e endereçou uma questão “envenenada” aos restantes candidatos que participaram no debate: “Acham que o número de deputados eleitos por sufrágio directo deveria representar mais do que metade dos assentos da AL nas próximas eleições?”

Ho Ion Sang e Agnes Lam manifestaram o seu apoio. Ho prometeu pressionar os deputados eleitos por sufrágio directo a aumentar a proporção de lugares directos, caso consiga entrar no hemiciclo. Já Agnes Lam afirmou que irá defender a reforma do sistema político, dando destaque à revisão do regime de eleições indirectas e à redução dos assentos indirectos e nomeados.

Na recta final do debate, Agnes Lam interrogou directamente Ng Kuok Cheong sobre se as informações das quezílias internas da Associação Novo Macau que têm sido tornadas públicas afectam o seu trabalho. Ng negou. “Dou graças a Deus pela competição com os meus amigos”, assegurou.

O debate, que se prolongou durante uma hora, terminou sem vencedor. Os candidatos dos quatro grupos apertaram mãos e sorriram, como se ao invés de se tratarem adversários nas urnas, estivessem ali para cooperar.