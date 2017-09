Nova versão de “Pygmalion” apresentada no “The Parisian” por grupo de teatro de Hong Kong  

O grupo “Spring-Time Experimental Theatre”, oriundo de Hong Kong, vai apresentar nos próximos dias 16 e 17 o espectáculo “Pygmalion – The Musical” no teatro do Parisian. Adaptado do original “Pygmalion”, de George Bernard Shaw, que viria a servir de inspiração ao musical “My Fair Lady”, esta nova versão transporta para o palco questões como a diferenças de classe e de educação, mas também de género.

“Pygmalion – The Musical” conta a história de um professor de linguística que, sem conseguir resistir aos encantos de Eliza, uma jovem do campo, se oferece para lhe dar lições de fala. O desenrolar das aulas leva a que as duas personagens se apaixonem, mas as diferenças de classe entre ambos acabam por ditar o seu afastamento. Entretanto, um outro aluno do professor cede também perante os encantos de Eliza e promete casar-se com a jovem.

O “Spring-Time Experimental Theatre” foi fundado em 1999 e desde então tem vindo a criar novas versões de produções já apresentadas, incorporando elementos artísticos que dizem ser “novos e incomuns”.