Lista de Lee Kin Yun convoca manifestação para sábado  

Os cabeças de lista das candidaturas “Início Democrático” e “Nova Ideais de Macau” vão organizar um protesto conjunto no próximo dia 9, sábado, com o propósito de exigir que sejam aferidas responsabilidades pelos danos causados pelo tufão Hato. Para Lee Kin Yun e Ching Lok Suen, o Chefe do Executivo e “outros oficiais relevantes” devem assumir responsabilidade pela destruição que assolou o território. O protesto irá começar este sábado, pelas 15h, na Praça do Tap Seac e irá terminar na sede do Governo. Os manifestantes devem comparecer vestidos de preto, dizem os responsáveis.

“Este protesto tem como objectivo reunir o poder dos cidadãos para exigir as responsabilidades que devem ser atribuídas aos titulares dos principais cargos políticos. É bem-vinda a participação de candidatos de outras listas mas não será permitida propaganda”, sublinhou Lee Kin Yun, cabeça de lista da “Início Democrático”, em declarações ao PONTO FINAL. Ching Lok Suen, candidato número um da lista “Nova Ideais de Macau”, é o outro responsável pelo protesto.