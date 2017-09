Liga Espanhola quer que UEFA investigue gastos do PSG e do Manchester City

A Liga espanhola de futebol pediu à UEFA que investigue os gastos do Manchester City e que verifique também se o Paris-Saint Germain cumpriu as regras do ‘fair-play’ financeiro, informou ontem a agência Associated Press.

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, disse à Associated Press que os ‘citizens’ e os parisienses beneficiam de apoios estatais, contribuindo assim para uma “distorção das competições europeias” e que isso “está a prejudicar, de forma irreparável, a indústria do futebol”.

A UEFA disse, na sexta-feira, que ia investigar se o PSG tinha infringido as regras designadas para controlar o excesso de gastos financeiros. Javier Tebas quer que seja examinada a história de “incumprimento do PSG”, depois do emblema francês ter contratado Neymar ao Barcelona por 222 milhões de euros.