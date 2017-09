Governo define como prioritária a segurança em Lai Chi Vun  

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, definiu ontem como prioritária a segurança pública na zona de Lai Chi Vun, após a visita que efectuou à localidade, informa o Instituto Cultural em comunicado. Após a passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato, Alexis Tam incumbiu o presidente do IC, Leung Hio Meng, de se deslocar a Lai Chi Vun para se inteirar dos estragos causados nos estaleiros pela tempestade. Ao Instituto Cultural foi ainda exigida a tarefa de levantar o processo de classificação de património cultural dos estaleiros de Lai Chi Vun, previsto na Lei de Salvaguarda do Património Cultural.

Alexis Tam visitou também vários templos localizados nas povoações de Ká-Ho e de Hac Sá, tomando o pulso aos danos e prejuízos causados pelo tufão nos espaços de culto. Sobre os problemas dos residentes relativos à reparação das casas e ao abastecimento de água e electricidade, no mesmo comunicado é indicado que estas questões “serão transferidas para os serviços competentes para acompanhamento”.