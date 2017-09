Futebol: Defender é a palavra de ordem na recepção à Índia

Chan Hiu-ming estreia-se, ao final da tarde, à frente dos destinos da selecção de Macau em partidas oficiais. O novo seleccionador deve refrescar a equipa com novos jogadores, mas, frente à favorita Índia, a equipa deve apresentar-se no Estádio da Taipa à defesa, explicou Leong Ka Hang em declarações ao portal da AFC.

Tudo a ganhar e nada a perder. É assim, sem acusar a pressão, que Leong Ka-hang olha para o desafio de mais logo, frente à Índia. A partida, a contar para a campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia em Futebol – prova que se disputa nos Emirados Árabes Unidos em 2019 – pauta a estreia oficial de Chan Hiu-ming como seleccionador do território, depois de Tam Iao San se ter afastado do comando técnico da equipa.

Leong Ka Hang, que foi eleito como o Jogador Mais Valioso da edição inaugural da Taça da Solidariedade, prova que Macau terminou na segunda posição, recorda que a possibilidade de disputar a campanha de qualificação para a Taça da Ásia se prefigura como uma dádiva que caiu dos céus. O Nepal e a selecção do Lótus foram convidados pela Confederação Asiática de Futebol para substituir o Koweit e Guam na campanha de apuramento e o convite pautou o regresso da selecção local aos grandes palcos ao fim de mais de uma década de ausência.

Na caminha para os Emirados Árabes Unidos, a formação local soma por derrota os dois desafios disputados até ao momento, mas Leong Ka Hang não se deixa, aparentemente, afectar pela derrota pela margem mínima sofrida frente ao Quirguistão ou pela goleada, encaixada em casa, no duelo com o Myanmar. Em declarações ao portal electrónico da Confederação Asiática de Futebol, o jovem dianteiro da selecção do território desvaloriza as derrotas ou mesmo o favoritismo assacado à selecção indiana e prefere valorizar o capital de experiência ganho em jogos de tal magnitude: “Esperamos ganhar, sobretudo, uma maior experiência. Não era suposto estarmos a disputar esta fase de qualificação para a Taça da Ásia. O nosso campeonato é o da Taça da Solidariedade. Dito isto, acho que temos uma boa hipótese de demonstrar o nosso valor neste jogo”, defende o avançado, de 24 anos. “Vamos jogar de forma mais defensiva, até porque Macau não é uma equipa muito forte. Espero que possamos ganhar maior experiência”, complementou Leong.

O desafio constitui o primeiro encontro oficial de Chan Hiu-ming à frente da selecção do território. No sábado passado, o técnico estreou-se com uma derrota por quatro bolas a zero frente à selecção de Hong Kong, na partida em que se decidiu a 73.a edição do Interport Hong Kong-Macau e que se serviu de preparação para o desafio de mais logo. Chan, espera Leong Ka Hang, deverá trazer mais acutilância e mais irreverência à selecção de Macau: “O novo seleccionador traz novas ideias e uma nova formação quando comparado com os jogos que disputamos no passado. Vamos testar uma nova formação e novos atletas nos jogos”, defendeu o dianteiro, em declarações ao portal da AFC.

Actualmente ao serviço do Pegasus, de Hong Kong, Leong Ka Hang não espera facilidades frente à Índia. Com a temporada em período de defeso, os atletas do território poderão não estar na melhor forma. A passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato pela região sul da China veio atrapalhar os trabalhos de preparação da formação agora orientada por Chan Hiu-ming: “O tufão criou danos consideráveis em Macau e afectou a nossa preparação, até porque ficamos sem campo onde treinar. Estivemos parados durante quase uma semana. Espero que possamos jogar bem contra a Índia, até porque queremos devolver a confiança aos nossos adeptos”, remata o avançado.

A selecção do Lótus ainda não apontou qualquer golo na presente campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia e pela frente tem a super-motivada Índia, que lidera as contas do Grupo A com seis pontos, mercê dos triunfos alcançados frente ao Quirguistão e ao Myanmar. Se vencer hoje no território, a selecção indiana pode colocar, daqui a um mês, em Bengaluru, um ponto final a um enguiço que se prolonga há mais de três décadas: caso vença em casa a selecção do território, a Índia alcançará a desejada qualificação para a fase final da Taça da Ásia das Nações em Futebol.