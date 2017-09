Fundação Macau reforça apoio à reparação de sistemas de abastecimento de electricidade e de água  

A Fundação Macau alterou para as 1500 patacas e para as 500 patacas, respectivamente, o valor dos apoios financeiros à reparação de danos nos sistemas de abastecimento de electricidade e de água causados na sequência da passagem do tufão Hato pelo sul da China. Segundo informações divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os subsídios vão ser transferidos ainda esta semana para as contas da Companhia de Electricidade de Macau e da Macau Water dos residentes abrangidos pelos apoios.

Em declarações à emissora, Wu Zhiliang, presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau, disse ainda que nove das 10 famílias das vítimas mortais do tufão Hato tinham já recebido apoio financeiro. O organismo recebeu, até à data, 505 pedidos de ajudas de custos de saúde e mais de sete mil pedidos de ajuda para reparação de habitações.