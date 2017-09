Ella Lei quer que Governo reabra Terminal de Autocarros das Portas do Cerco

A rede de transportes públicos do território ainda não se refez da passagem do tufão Hato por Macau e é no Terminal de Autocarros das Portas do Cerco que se concentram grande parte dos problemas que ainda persistem. A estrutura não voltou a reabrir ao público após 23 de Agosto e as 40 carreiras de autocarros que se serviam do local estão a largar e a apanhar passageiros em vários locais das imediações.

No terceiro dia de campanha, a questão mereceu a atenção de Ella Lei, que efectuou uma visita a uma paragem provisória instalada no Istmo de Ferreira do Amaral. No local, a candidata encontrou dezenas de pessoas concentradas à espera do autocarro. Ella Lei critica o Governo por não ter sido capaz de recuperar o terminal atempadamente e sustenta que a decisão de criar paragens provisórias na zona contribuiu apenas para dificultar o trânsito e a circulação de peões na área das Portas do Cerco.

A candidata quer que o Executivo acelere as obras de recuperação do Terminal. Caso não seja possível reabrir a estrutura a breve trecho, Ella Lei sugere que parte da área afecta aos autocarros das operadoras de jogo seja colocada ao dispor das operadoras de transportes públicos.