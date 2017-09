Elisa Vilaça representa Macau em exposição na Galeria do Casino Lisboa, no Parque das Nações

Elisa Vilaça, artista plástica e coleccionadora radicada no território, foi convidada a marcar presença na 2.ª Mostra de Artes Plásticas Oriente/Ocidente, com uma exposição de marionetas asiáticas. O certame decorre na Galeria do Casino Lisboa, no Parque das Nações.

A mostra da artista local insere-se na “C.A.M. Casino Arts Meeting”, um evento promovido pela Plataforma Unitygate que, anualmente, dá espaço ao intercâmbio artístico e cultural entre Macau e Portugal, o Oriente e o Ocidente. Elisa Vilaça apresentará parte da sua extensa colecção de marionetas e acompanhará o evento desde o primeiro dia.

Em Portugal, o evento decorre entre os dias 21 de Setembro e 8 de Outubro, e, em Macau, de 26 de Outubro a 11 de Novembro. A 2.ª Mostra de Artes Plásticas Oriente/Ocidente inclui ainda um concurso com prémios de incentivo à criatividade e desenvolvimento artístico, atribuídos pelas entidades organizadoras: o primeiro prémio é de 1000 euros, o segundo de 750 euros e o terceiro de 500 euros.

A iniciativa oferece “a oportunidade a artistas emergentes de mostrarem as suas criações no Casino Lisboa, com prémios de incentivo artístico à criação sino-lusa”, dando espaço ao “encontro interdisciplinar, de mostra e promoção artística, reforçando a relação sino-lusa especialmente com Macau, investindo na cultura e formação de públicos”, lê-se em comunicado enviado à imprensa pela plataforma Unitygate.

Como parte da programação da plataforma Unitygate deste ano, o Casino Arts Meeting – “encontro de artes e artistas em diálogos Ocidente Oriente, acompanhados pela dança e música de artistas sino-lusófonos” – “é original pela interdisciplinaridade e oportunidade de candidaturas abertas a todos os maiores de 18 anos, de preferência com interesses e ligações ao território ou cultura macaenses”, explica a UNITYGATE em comunicado. A 2.ª mostra dá continuidade à parceria de programação conjunta iniciada com o Estoril Sol Casino de Lisboa e com a Fundação Casa de Macau.