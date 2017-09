Cradle of Filth no Vagos Metal Fest 2018

O festival Vagos Metal Fest, cuja próxima edição se realiza entre 9 e 12 de Agosto de 2018, anunciou ontem os britânicos Cradle of Filth como os primeiros cabeças de cartaz do ano que vem.

O concerto vai ter lugar no dia 10 de Agosto na Quinta da Ega, em Vagos, naquela que vai ser a terceira edição do festival nas mãos da Câmara Municipal.

No comunicado divulgado na rede social Facebook, o vocalista dos Cradle of Filth, Dani Filth, sublinhou que, “quer acreditem quer não, Portugal é um país que os Cradle of Filth têm muito perto do coração, uma vez que foi o primeiro país a acolher a banda no começo”.