Coutinho “enfadado” de repetir “sempre a mesma coisa” durante as eleições

Responsabilização política, direitos dos funcionários públicos e forças de segurança e valorização da língua portuguesa. Em poucas palavras, assim se resume o programa político da lista encabeçada por José Pereira Coutinho. Candidato pela quarta vez ao hemiciclo e deputado desde 2005, o número um da “Nova Esperança” diz-se enfadado de ter de abordar os mesmos problemas de quatro em quatro anos.

José Pereira Coutinho, cabeça de lista da “Nova Esperança”, definiu esta segunda-feira como principal bandeira da sua campanha a responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos. Para o candidato, “enquanto não houver uma assunção da responsabilidade política vão acontecer mais desastres cá em Macau, mais despesismo e mais irresponsabilidades”.

No programa político da lista número seis, apresentado ontem em conferência de imprensa na sede da Associação dos Trabalhadores das Função Pública de Macau, Pereira Coutinho promete continuar a bater-se pela consagração dos direitos dos funcionários públicos e das forças de segurança, pela valorização da língua portuguesa no território e pelo aumento das fracções de habitação pública.

No campo da habitação, a “Nova Esperança” compromete-se a lutar pela construção de 80 mil casas públicas e também de fracções destinadas aos trabalhadores da administração pública. Já na área da saúde, a lista que tem como número dois Leong Veng Chai, deputado durante a última legislatura, quer ver aumentado o valor dos vales para as mil patacas. Para os residentes com mais de 65 anos, o vice de Pereira Coutinho quer que o valor seja de três mil patacas. No que diz respeito do domínio dos transportes, a lista propõe-se aumentar o número de linhas de autocarro e a construir mais parques de estacionamento.

O próprio cabeça de lista admite que “é tudo muito repetitivo” no processo de campanha eleitoral que antecede o escrutínio para o hemiciclo: “Esta é a quarta vez que concorro à Assembleia Legislativa e estamos sempre a repetir a mesma coisa: habitação, saúde, transportes, qualidade educativa”, disse o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). “O problema da habitação começou a existir a partir do momento em que criaram mais cinco licenças de jogo. Há 12 anos que eu ando a tocar na mesma tecla, eu próprio me sinto enfadado. Sinto-me farto de estar a repetir a mesma coisa”, lamentou Pereira Coutinho.

O cabeça-de-lista da Nova Esperança criticou ainda as “muitas listas que têm apresentado vários programas políticos que se cingem praticamente à política do partido de oposição”: “Não estamos a concorrer para governar, estamos a concorrer para ocupar um lugar de deputado na Assembleia Legislativa e as pessoas não têm noção do que é ser deputado na Assembleia Legislativa em Macau”, disse o presidente da ATFPM.

O que comporta então este cargo? Segundo Pereira Coutinho, em primeiro lugar importa compreender as obrigações e possibilidades definidas pela Lei Básica. Segue-se a “missão” de apresentar projectos de lei, fiscalizar a acção governativa e “servir de ponte de ligação entre os cidadãos e o Governo”, esclareceu.

Entre as cerca de 40 medidas apresentadas pela “Nova Esperança” contam-se ainda a redução das propinas nas instituições de ensino superior subsidiadas pelo Governo, a eliminação do despedimento sem justa causa previsto na Lei das Relações de Trabalho e a implementação de sistemas de aposentação para o pessoal das forças de segurança e funcionários públicos. Os candidatos comprometem-se ainda a lutar pela continuidade da compensação pecuniária e pelo seu aumento para as 12 mil patacas e também aumentar até 90 dias a licença de maternidade.