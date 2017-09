Consultora portuguesa organiza visita de negócios ao Continente

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), consultora com sede no Porto, organiza em Outubro, em conjunto com entidades chinesas e europeias, uma visita de negócios à República Popular da China, no âmbito do projecto da Comissão Europeia ERICENA.

O ERICENA é um projecto financiado no âmbito do maior programa público de apoio à investigação e à inovação do mundo, “Horizonte 2020”, com um orçamento de quase 80 mil milhões de euros – 8 por cento do orçamento comunitário.

Inclui o estabelecimento de um centro em Pequim e visa promover a cooperação entre a China e a Europa nas áreas da ciência, tecnologia e inovação, e aproximar investigadores e empresários europeus do mercado chinês, segundo a apresentação oficial.

A visita decorre entre 24 e 31 de Outubro e inclui encontros com responsáveis por universidades e institutos de pesquisa, empresários e funcionários do Governo chinês.

A agenda prevê visitas às cidades de Pequim, Chengdu e Qingdao. O consórcio responsável por desenvolver o ERICENA é composto por 13 entidades, de oito países, incluindo a SPI.

Fundada em 1997, a Sociedade Portuguesa de Inovação é uma consultora privada que actua nas áreas da inovação, da promoção da internacionalização de empresas e da gestão do conhecimento.

Tem sede no Porto e escritórios nos Estados Unidos, Europa e Ásia, estando presente em Pequim desde 1999.