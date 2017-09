Casos de gastroenterite diminuem, mas número de pacientes tratados continua elevado  

De acordo com as informações divulgadas pelos Serviços de Saúde, o número de casos de gastroenterite diminuiu para 163 no passado domingo o que, para o organismo liderado por Lei Chin Ion, representa ainda um valor elevado. Antes da passagem dos tufões, os hospitais do território registavam diariamente entre 40 a 150 casos de gastroenterite aguda. Contudo, no dia 30 de Agosto, foram registados 253 casos. Os Serviços de Saúde referem ainda que estes têm sido diagnosticados de forma esporádica e que a maioria dos pacientes não relaciona a situação com a deslocação a determinados restaurantes, nem com a ingestão de alimentos específicos.

