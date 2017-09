CAEAL analisa anúncios pagos das listas inseridos no Facebook

O jornal Ou Mun Iat Pou assinalou, na sua edição de ontem, que, depois da entrada no período de campanha eleitoral, muitos vídeos de propaganda das diferentes listas apareceram como anúncios patrocinados inseridos em páginas do Facebook, conteúdos que são pagos de modo a aumentar as visualizações. Questionada sobre se tal procedimento viola a lei, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) respondeu ao Ou Mun Iat Pou que já tinha identificado a estratégia e que analisará e acompanhará a situação em causa, não tendo por ora mais nada a acrescentar.

