Arbitragem portuguesa apresenta-se em Pequim

A capital chinesa, Pequim , vai acolher, a 18 de Setembro, o Dia da Arbitragem Portuguesa, no âmbito da edição de 2017 da Semana da Arbitragem da China. No encontro, sobre uma prática jurídica que traduz um método alternativo de resolução de conflitos, estarão presentes um conjunto de profissionais e estudiosos de língua portuguesa envolvidos na arbitragem internacional. Segundo uma nota remetida pelo escritório de advogados BCH, que organiza o Dia da Arbitragem Portuguesa, serão abordadas algumas das principais preocupações dos lados chinês e português em relação à arbitragem e será “desmistificada a arbitragem internacional” para as partes envolvidas. Também serão apresentados os mais recentes desenvolvimentos alcançados no seio da Comunidade Portuguesa de Arbitragem.

A iniciativa dirige-se a “todos os profissionais locais, regionais e internacionais envolvidos em arbitragem internacional, mediação, negócios, representantes do governo, advogados internos, advogados e árbitros”, esclarece o comunicado. A abertura do programa, a 18 de Setembro, às 14h20, está a cargo do advogado José Miguel Júdice, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal e um dos sócios do escritório PLMJ Advogados. Júdice é ainda presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e membro da direcção da Associação Portuguesa de Arbitragem.