As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Boda da cobra

Depois de uns anos de namoro, N. decidiu dar o nó com a namorada. Os preparativos para a boda começaram uns bons meses antes do dia marcado para a festa que, se tudo correr bem até lá, deverá decorrer em Dezembro deste ano. Ou melhor, se tudo o resto correr bem. Isto porque, no que diz respeito ao banquete, o residente de Macau terá de recontar os tostões, depois de ter sido burlado.

Tudo começou no dia 10 de Março, quando, através de uma amiga, soube que podia comprar uns vales de desconto que lhe reduziriam a despesa em 25 por cento no restaurante de um hotel. A amiga apresentou-o a B., um sujeito que dizia trabalhar no ramo e que se dispôs a arranjar-lhe 130 mil dólares de Hong Kong – 134 mil patacas – em vales de desconto.

Para avançar com o negócio, no entanto, N. precisava pagar um sinal de 35 mil dólares de Hong Kong, qualquer coisa como 36 mil patacas. No dia combinado para pagar o sinal, N. esteve ocupado e não pôde encontrar-se com B., mas pediu à amiga que lhe levasse o dinheiro. Ela entregou o dinheiro e assinou uma nota, discriminando que tinha comprado 130 mil em vales de desconto e pago um sinal de 35 mil. O restante pagamento e a entrega dos vales seriam concluídos em data posterior.

Acontece que o tempo foi passando e, até à data, a única coisa que N. recebeu de B. foram pretextos e justificações para sucessivos adiamentos na entrega dos vales, cujo atraso começava a tomar dimensões preocupantes. Perdida a última réstia de paciência, N. anunciou que pretendia cancelar a compra e receber de volta o sinal que havia pago. B. recusou, desligou-lhe o telefone na cara e passou a estar incontactável.

Sentindo-se burlado, N. decidiu apresentar queixa na Polícia Judiciária, que está a investigar o negócio. Para já, a Judiciária avança que o apelido do suspeito remete para um outro caso com contornos muito semelhantes, ocorrido há um par de semanas, e que pode estar relacionado.

Discussão incriminatória

Uma barafunda do arco da velha estava armada no casino. Ao pé das mesas de bacará,dois indivíduos pareciam digladiar-se, num duelo em que quem gritasse mais alto é que tinha a razão. A equipa de segurança privada da casa de apostas não teve alternativa senão entrar em acção. Pouco depois, os agentes de Polícia Judiciária entravam em cena e dela saíam com um detido.

Foi no sábado, por volta das 17h, que S. pediu a U. 300 mil dólares de Hong Kong (309 mil patacas) para apostar. As condições: pagar 20 por cento sobre cada aposta ganha com os números 7, 8 ou 9; entregar o documento de viagem mais a chave do carro, que seria empenhado como garantia; e, ainda, assinar uma nota de dívida de 258 mil yuans (318 mil patacas).

Sobreviveu no bacará até à 1h da manhã, quando perdeu a última ficha de jogo. Na altura, já tinha pago 270 mil dólares de Hong Kong (278 mil patacas). A diferença justificava, na opinião de U., que os documentos e a chave do carro ficassem retidos até que a dívida fosse saldada na totalidade. S. não concordou e quis recuperar os seus pertences na base do berro. U. respondeu no mesmo tom e o diferendo descambou para o caos.

A Polícia Judiciária é que acabou com a algazarra, levando U. detido pelo crime de usura para apostas e detenção indevida de documentos alheios.

Ventania burlona

Residente na China Continental, A. tinha o sonho de vir trabalhar para Macau. Através de uma aplicação para telemóveis, conheceu um homem que dizia estar envolvido numa operação para contratação de pessoal para trabalhar numa entidade governamental.

Entusiasmado, A. pagou um sinal de 2850 yuans (3520 patacas), alegadamente necessário para cobrir certas formalidades. Fez a transferência pela Internet para a conta indicada e ficou à espera, mas nunca mais conseguiu entrar em contacto com o tal sujeito. Concluíu que tinha caído numa burla e decidiu apresentar queixa à Polícia Judiciária.

Por coincidência, a polícia de investigação está no rasto de um outro caso semelhante ao ter descoberto, por iniciativa própria, um anúncio de recrutamento numa aplicação móvel em que uma entidade do Governo alegadamente solicita trabalhadores voluntários para auxiliarem numa operação de limpeza das ruas em Macau, na sequência dos estragos provocados pelo tufão Hato. O anúncio propõe um salário de 500 yuans (617 patacas) por cada dia de oito horas de trabalho, mais 90 yuans (111 patacas) por cada hora extraordinária, e ainda comida e dormida.

A PJ desconfia tratar-se de uma burla, uma vez que o organismo em causa não é responsável pelo anúncio, e alerta os cidadãos para terem cuidado com esse tipo de fraude.

Marijuana a preço de saldo

O agente da alfândega, de serviço no Terminal Marítimo do Porto Exterior na sexta-feira, não foi com a cara daquele rapaz e mandou-o parar. A revista aos seus bolsos resultou numa colheita pouco habitual: num saco de papel encontrado nas suas calças estavam dois saquinhos de plástico transparente com canábis.

Vestígios da erva proibida foram encontrados também numa caixa de cigarros que trazia noutro dos bolsos e num charrinho parcialmente fumado. Tudo junto, a droga total apreendida equivalia a 13,8 gramas de marijuana.

Perante o peso das evidências, o sujeito foi detido por posse de estupefacientes e viu-se forçado a confessar ter adquirido a droga em Hong Kong, através de um desconhecido. Alegou ter pagado um total de dois mil dólares de Hong Kong (2060 patacas). Uma pechincha, já que, pelas contas da polícia, o material encontrado seria avaliado em cerca de sete mil patacas.